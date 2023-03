Blessures, sortie du top 10... Nadal va jouer très gros sur terre !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Encore présent sur le circuit à bientôt 37 ans, Rafael Nadal affiche tout de même de sérieuses difficultés physiques depuis le tournoi de Wimbledon l'an dernier. Blessé aux abdominaux et forfait pour les demi-finales, il n'a jamais vraiment pu être compétitif jusqu'à la fin de la saison avant de commencer 2023 de la même manière. Toujours touché, l'Espagnol met fin à une série de 912 semaines consécutives dans le top 10 ce lundi, un record. Son nouveau classement ne lui permettra pas d'être aussi protégé que les autres années sur terre battue.

Loin des batailles exceptionnelles qui ont eu lieu à Indian Wells et qui vont se poursuivre à Miami, Rafael Nadal continue sa préparation sur terre battue. L'Espagnol partage des vidéos d'entraînement depuis quelques jours et il monte clairement en intensité. 13ème mondial ce lundi, son pire classement depuis près de 18 ans, il va connaître une situation bien particulière pour les tournois qui vont arriver...

Pas dans les 8 premières têtes de série

C'est d'une importance capitale dans les grands tournois : faire partie des huit premières têtes de série permet une certaine protection dans les différents tableaux. En effet, pour la première fois depuis bien longtemps, Rafael Nadal ne sera pas parmi les huit meilleurs au classement lors du tournoi de Monte-Carlo, ce qui veut dire qu'il va devoir disputer un premier tour. De plus, il pourrait rencontrer très tôt Alcaraz, Djokovic ou Tsitsipas par exemple dans le tournoi, ce qui est le cas si son classement n'évolue pas beaucoup jusqu'à Roland-Garros.

De gros points à prendre

Rafael Nadal a sûrement un immense objectif : Roland-Garros. Ce tournoi remporté 14 fois sera difficile à gagner et il faut mettre toutes les chances de son côté. L'an dernier, l'Espagnol n'avait pas eu de chance au tirage en tombant sur Novak Djokovic dès les quarts de finale. Cette année, il faudra prendre le maximum de points pour remonter dans la hiérarchie. En 2022, le Majorquin n'avait pas joué à Monaco et avait été éliminé en quarts et en huitièmes à Madrid et à Rome respectivement. Autant dire que s'il est prêt, il pourrait largement remonter dans le top 4 mondial.

Un physique à surveiller

Très souvent forcé de s'absenter en raison des blessures, Rafael Nadal va donc devoir jouer en espérant ne pas subir une nouvelle désillusion. Rappelons que juste avant Roland-Garros l'année dernière, la situation autour de son pied était très délicate. A son âge, la retraite n'est forcément pas très loin et son retour sur les courts sera forcément scruté. Le Masters 1000 de Monte-Carlo débutera le 8 avril prochain.