Caroline Garcia plus que jamais au bord du précipice ?

Toujours classée dans le top 5 mondial depuis quelques mois, Caroline Garcia ne connaît pas le début de saison que l'on pouvait espérer pour elle. La Française, éliminée en huitièmes de finale et au deuxième tour à Indian Wells et Miami face à la même joueuse, n'a pas forcément marqué les esprits dans les grands rendez-vous depuis sa victoire au Masters en fin d'année. A quelques semaines de Roland-Garros, elle semble vraiment sur un fil.

Après une deuxième partie de saison exceptionnelle, Caroline Garcia a prouvé qu'elle était l'une des meilleures joueuses du monde. La Française a gagné le plus grand tournoi de sa carrière et a même atteint sa première demi-finale en Grand Chelem. Pour l'année 2023, on en faisait donc logiquement une favorite pour les grands événements. Mais il faut avouer qu'il y a un peu de déception dernièrement.

Un début d'année en dents de scie

Beaucoup de joueuses pourraient se contenter du début de saison de Caroline Garcia pour le moment, elle qui pointe tout de même à la 10ème place à la Race, le classement sur l'année en cours. Mais en dehors de ses deux finales en WTA 250, à Monterrey et à Lyon, elle déçoit un peu, à l'Open d'Australie comme dans les WTA 1000. En effet, elle passe parfois à côté de l'événement, comme elle le confiait lors de sa défaite face à la Roumaine Sorana Cirstea en Californie.

Une nouvelle déconvenue difficile à avaler pour Caroline Garcia ? https://t.co/gQ9l1Ai3qQ pic.twitter.com/op6XOITDm3 — le10sport (@le10sport) March 16, 2023

Son entourage sur le départ

Dans la foulée de son élimination dès son entrée en lice à Miami, on a également appris que Caroline Garcia ne travaillera plus avec sa préparatrice physique, pilier de sa remontée au classement, Laura Legoupil. C'est cette dernière qui a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux et ce départ fait suite à celui de l'ancien entraîneur de la Lyonnaise, Bertrand Perret, il y a six mois. A cette époque, ce départ n'avait pas trop coûté à Garcia qui avait réussi à gagner le Masters dans la foulée... Espérons qu'elle connaisse le même succès.

Un niveau de confiance en baisse ?