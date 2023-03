WTA : A cause de la guerre, le vestiaire risque l'explosion !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis maintenant plus d'un an, les tensions au sein du circuit WTA sont de plus en plus grandissantes. Le contexte de la guerre en Ukraine touche beaucoup plus que sur le circuit ATP car peu de joueurs ukrainiens évoluent à très haut niveau, au contraire des femmes qui ont plusieurs représentantes assez bien classées. C'est donc logiquement un sujet qui revient assez souvent sur la table, comme en témoignent de plus en plus de stars.

Dans les débats lors du tournoi d'Indian Wells, après qu'une joueuse ukrainienne a déclaré forfait avant de défier la Biélorusse Aryna Sabalenka, la question des tensions sur le circuit est dans toutes les têtes en ce moment. Le patron de la WTA, Steve Simon, a tenu des propos jugés choquants envers une joueuse ukrainienne et beaucoup de têtes d'affiche ont pris la parole depuis, à l'image d'Iga Swiatek.

« Il y a beaucoup de tensions »

Il y a quelques jours, c'est la numéro 1 mondiale en personne qui était interrogée sur la situation autour des joueuses du circuit. « Il y a beaucoup de tension au sein du vestiaire et je ne pense pas que nous ayons le leadership nécessaire pour réguler certains comportements » a-t-elle d'abord déploré, avant de regretter une certaine absence d'initiatives de la WTA pour aider au mieux les joueurs ukrainiennes.

Sabalenka dans la tourmente

Comme quasiment l'ensemble des Russes et Biélorusses présentes sur le circuit, Aryna Sabalenka n'a a priori rien à se reprocher. Pourtant elle a récemment confié que le vestiaire de la WTA était devenu un peu plus difficile à supporter ces derniers temps. « C'était vraiment, vraiment dur pour moi, parce que je n'avais jamais fait face à autant de haine dans les vestiaires. Évidemment, sur Instagram, il y a beaucoup de gens qui vous haïssent dès que vous perdez des matchs, mais ce que j'ai vécu dans le vestiaire, je n'y avais jamais été confrontée » a-t-elle confié.

Une situation pas sur le point de s'arranger

Si ces débats ont lieu, c'est parce que les joueuses ukrainiennes luttent pour que de plus grandes mesures soient prises. Sur le circuit WTA, les Russes sont particulièrement présentes puisque 10 d'entre elles sont classées parmi les 100 premières et les affrontements récurrents donnent lieu à de réelles tensions. A Miami, le débat devrait continuer puisque l'Ukrainienne Marta Kostyuk retrouvera Anastasia Potapova au deuxième tour, la joueuse russe qui vient d'être avertie par la WTA pour avoir porté un maillot du Spartak Moscou.