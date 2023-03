Tennis : « La WTA n’a pas assez d’argent pour payer les femmes autant que les hommes », ce Français jette un pavé dans la marre !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

C'est une question qui fait beaucoup parler dans le monde du tennis. Ces derniers temps en particulier. Aujourd'hui, l'ATP et la WTA n'offrent pas les mêmes récompenses et cela crée forcément des inégalités. Si le tennis est devenu il y a 50 ans le premier sport à rémunérer de manière équitable les hommes et les femmes, c'est vrai seulement pour les tournois du Grand Chelem. Sur les réseaux sociaux, Patrick Mouratoglou, le célèbre entraîneur français a réagi.

Interrogé il y a quelques semaines par le site The Players' Tribune , Denis Shapovalov, 10ème mondial il y a encore un an et demi, avait livré un message poignant dans lequel il réclamait l'égalité entre les hommes et les femmes. Le Canadien a largement relancé le débat sur les réseaux sociaux et il a reçu une réponse d'une autre figure du circuit : Patrick Mouratoglou. L'ancien entraîneur de Serena Williams s'est montré plutôt clair : dans le système actuel, il est impossible que les hommes et les femmes soient rémunérés de la même manière.

Un rêve impossible ?

Comme Denis Shapovalov, beaucoup rêvent évidemment de voir les femmes être récompensées à la même valeur que les hommes. Le Canadien, bien au courant des difficultés du circuit WTA puisque sa petite amie est une joueuse professionnelle classée au-delà du top 100, est rejoint par Patrick Mouratoglou. « Je pense que nous aimerions tous que les hommes et les femmes soient payés de la même manière. Même si la WTA voulait payer les joueuses au même montant que l’ATP pour les hommes, je ne pense pas qu’elle pourrait le faire. Ils ne peuvent pas se le permettre » a-t-il déclaré, estimant l'opération impossible.

La WTA en difficulté financièrement

Certainement déjà moins dotée que l'ATP, la WTA a dû en plus tirer un trait sur l'une de ses plus grosses entrées d'argent ces dernières années : la Chine. La pandémie et l'affaire Peng Shuai ont convaincu les dirigeants de se passer de l'un de leurs principaux partenaires. « Ce que les gens doivent comprendre, c’est qu’il y a deux entités : l’ATP et la WTA. L’ATP fait un certain chiffre d’affaires et la WTA un certain chiffre d’affaires. Les revenus de l’ATP sont beaucoup plus importants que ceux de la WTA. Parfois, pour le même événement, les droits TV sont dix fois plus élevés pour les hommes que pour les femmes » révèle Mouratoglou. A noter que ces chiffres ont eux-mêmes fait réagir Sascha Bajin, célèbre entraîneur sur le circuit WTA, qui se questionne sur leur véracité.

Une fusion possible ?