Coco Gauff : Pourquoi la « future Serena » n'y arrive toujours pas ?

Elle est l'un des phénomènes du circuit WTA. L'Américaine Coco Gauff, 19 ans depuis quelques jours, est définitivement la plus jeune à évoluer à si haut niveau depuis bien longtemps, hommes et femmes confondus. Repérée il y a quelques années, elle est habitée par le parcours de son idole Serena Williams et est attendue pour régner sur le tennis féminin dans les années à venir. Mais beaucoup pensaient qu'elle arriverait à maturité plus tôt que cela. Dans les grands rendez-vous, elle est très souvent largement dominée...

A tout juste 19 ans, Coco Gauff est déjà bien établie dans le top 10 mondial depuis l'été dernier. L'Américaine a débarqué très tôt sur le circuit, à 15 ans seulement, atteignant les huitièmes de finale à Wimbledon pour sa première apparition dans le grand tableau d'un tournoi du Grand Chelem. Déjà chez les juniors, elle est devenue un phénomène de précocité à bien surveiller, bien plus qu'un Carlos Alcaraz par exemple. Mais depuis toutes ces années, elle a souvent été écrasée dans les grands rendez-vous, à l'image de sa défaite à Indian Wells face à Aryna Sabalenka.

Un immense talent

Repérée par Patrick Mouratoglou en 2015, la jeune Coco Gauff a ainsi bénéficié des conseils de l'entraîneur français de Serena Williams et a pu s'entraîner dans son académie. En 2018, à 14 ans, elle remporte Roland-Garros chez les juniors, une performance inédite pour une joueuse aussi jeune depuis Martina Hingis en 1994. Dans le tennis actuel, il est beaucoup plus dur de s'illustrer aussi jeune, bien plus qu'il y a 30 ans donc Coco Gauff apparaît vraiment comme une exception.

Coco Gauff now 7-18 against top 10 players in singles and has lost six straight without winning a setHer last top 10 win came vs Sabalenka 7-6 in the third in last year's Canadian Open but that was a different Sabalenka and a different Sabalenka serve#getty pic.twitter.com/eLQFyUfHNb — Christopher Clarey 🇺🇸 🇫🇷 🇪🇸 (@christophclarey) March 15, 2023

Une joueuse en pleine progression

Si elle s'inspire de Serena Williams, Coco Gauff a encore un peu de mal à être au rendez-vous dans les plus grandes échéances. En effet, au vu du niveau affiché très jeune, on aurait pu penser qu'elle serait déjà en train de se battre pour les grands titres. Ces derniers mois, elle a tout même beaucoup progressé puisqu'elle a atteint la finale du dernier Roland-Garros et elle était présente en demi-finales à Dubaï et en quarts à Indian Wells pour les deux premiers WTA 1000 de l'année.

Largement dominée par les meilleures