Une polémique éclate, elle aborde «les bouffonneries de Federer »

La rédaction

Eliminé par Stan Wawrinka à Indian Wells, Holger Rune est au cœur de la polémique. Réprimandé par le Suisse en novembre dernier, lors du Rolex Paris Masters, le joueur danois de 19 ans l'a interpellé à la fin de la rencontre. Une attitude, qui interpelle les anciens du circuit ATP. Alors que les critiques fusent au sujet de son comportement, une journaliste a tenu à prendre sa défense.

Huitième mondial à 19 ans, Holger Rune se crée une sacrée réputation sur le circuit. « Il se fait une réputation dans les vestiaires qu'il regrettera un jour » a indiqué Stan Wawrinka, après sa victoire sur le jeune Danois à Indian Wells. En novembre dernier, le Suisse avait déjà demandé à son adversaire de mieux se comporter sur le court. Un discours que n'a pas oublié l'ancien numéro un junior. Alors au moment de serrer la main de Wawrinka lundi dernier, Rune l'a interpellé. « Tu n’as rien à me dire ? » a-t-il lâché au Suisse. Depuis, les critiques fusent. Mais au Danemark, certains journalistes prennent sa défense. Le discours de l'une d'entre elles a été partagé par Aneke Rune, la mère du joueur.





Tennis : Confirmation, Alexander Zverev est bien de retour ! https://t.co/yQGEQ1pRfA pic.twitter.com/GbyfuGGYoU — le10sport (@le10sport) March 15, 2023

Holger Rune crée la polémique

« Il est dégoûtant de voir toute cette fausse indignation et l’intimidation incessante concernant un enfant de 19 ans. Après que Stan Wawrinka, 38 ans, a perdu le match à Paris, il s’est approché du filet et l’a intimidé en le traitant de ‘bébé. Hier (lundi), ils ont rejoué. Holger est allé au filet, lui a serré la main et l’a félicité, avant de lui dire en plaisantant : ‘Tu n’as rien à dire cette fois‐ci ?’. C’était une remarque tout à fait amusante et légère, et il a reçu une avalanche d’insultes et de trolls pour cela » peut-on lire dans cet article, dont les propos ont été rapportés par We Love Tennis.

Elle évoque le caractère bouillant de Federer