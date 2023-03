Sans limites, jusqu'où peut aller Carlos Alcaraz ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A 19 ans, Carlos Alcaraz a déjà marqué l'histoire du tennis. Le jeune espagnol a gagné l'US Open et est devenu numéro 1 mondial, confirmant largement les espoirs placés en lui lorsqu'il a débarqué sur le circuit. Véritable phénomène de précocité, il a logiquement été comparé à son illustre compatriote Rafael Nadal mais il affiche déjà un niveau assez incroyable à tel point que certains le voient déjà atteindre les chiffres du Big 3.

Très vite repéré comme étant potentiellement l'une des prochaines grandes stars du tennis, Carlos Alcaraz n'a pas mis longtemps avant de confirmer son potentiel. L'Espagnol est devenu le plus jeune numéro 1 mondial de l'histoire et il vient de remporter déjà son troisième titre en Masters 1000, écrasant la concurrence à Indian Wells. Rassuré sur son niveau depuis son retour à la compétition, Alcaraz a récemment confié qu'il a très faim et que ses ambitions sont énormes.

Une inspiration logique

Après avoir connu un immense succès, le plus grand pour un joueur de tennis, il était plutôt logique que Carlos Alcaraz relâche la pression. Pour l'Espagnol, cette période n'a pas duré bien longtemps, lui qui a été blessé pendant l'intersaison. « J’ai beaucoup pensé à Nadal quand je me remettais de ma blessure. Souvent, quand les meilleurs joueurs ne jouent pas pendant longtemps, ils gagnent leur tournoi de retour. Je voulais être l’un de ces joueurs. Ces exemples de retours réussis m’ont motivé – comme ce que Rafa a fait à l’Open d’Australie 2022, et quand Djokovic est revenu de ses absences, il a remporté des tournois importants. Ces exemples sont des inspirations » confie-t-il.

Alcaraz prêt pour devenir le meilleur ?

Au vu du niveau affiché et des qualités qu'il possède sur le court, Carlos Alcaraz a déjà gagné de sérieux admirateurs. Certains s'engagent même pour dire qu'il sera définitivement l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. « Je veux gagner des Grands Chelems. Je suis ambitieux et mes objectifs sont grands, je ne vais pas mentir. Mon rêve est d’être l’un des meilleurs joueurs de l’histoire, d’essayer de me rapprocher d’eux. Je sais que ce sera très compliqué - peut-être même impossible - mais dans ce monde, il faut voir grand et rêver grand. En fin de compte, c’est mon rêve aujourd’hui » a-t-il déclaré, sûr de lui.

Un bien long chemin