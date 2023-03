Absent à Miami, Novak Djokovic manque à Alcaraz

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Forfait pour le Masters 1000 d'Indian Wells en raison de son statut vaccinal, Novak Djokovic ne sera pas présent non plus à Miami. Le Serbe vient d'être détrôné par Carlos Alcaraz et est déjà tourné vers la saison sur terre battue depuis un moment. Le jeune espagnol, lui, n'a pas manqué d'avoir un petit mot pour Djokovic après sa victoire en Californie, où il a écrasé tout le monde.

Les rumeurs laissaient entendre que Novak Djokovic pourrait encore se rendre en Floride. L'état américain, moins sévère sur les restrictions liées à la pandémie, semblait rejoignable par la mer et certains fans attendaient de voir leur champion débarquer. Le Serbe ne sera pas là mais il pourrait récupérer sa place de numéro 1 mondial en fonction du résultat de Carlos Alcaraz.

Un grand enjeu sur terre

Si l'absence de Novak Djokovic aide grandement, la place de numéro 1 mondial apparaît clairement comme l'un des enjeux de cette saison 2023. Carlos Alcaraz a été dépossédé de ce trône après la victoire du Serbe à l'Open d'Australie, un tournoi qu'il a dû rater. L'histoire va dans le sens inverse cette fois à Indian Wells mais la saison sur terre battue devrait permettre une belle lutte.

Alcaraz a faim

Pas loin de la perfection à Indian Wells, Carlos Alcaraz a écrasé tout le monde, y compris Daniil Medvedev en finale qui restait sur 19 victoires consécutives. En conférence de presse, l'Espagnol a pris le temps d'évoquer Novak Djokovic qu'il compte revoir très vite. « Je veux dire que Novak est l'un des meilleurs joueurs du monde. C'est évident. Vous savez, je dirais que si vous voulez être le meilleur, vous devez battre le meilleur. Je voulais vraiment rejouer contre Novak. Il nous manque sur le circuit, et j'espère qu'il reviendra très, très bientôt. Mais oui, bien sûr, ce serait fantastique de jouer à nouveau contre lui » a-t-il ainsi déclaré.

Le Serbe prêt à le stopper ?

Les deux hommes ne se sont affrontés qu'à une reprise pour le moment, à Madrid l'an dernier, lorsque Carlos Alcaraz venait également de battre Rafael Nadal. Au vu du niveau affiché ces dernières semaines, l'Espagnol paraît clairement au-dessus, à tel point que les seuls capables de l'arrêter semblent être le Serbe et le Majorquin. Plus frais en raison de son absence, Djokovic aura les dents longues sur terre, à l'image d'un Nadal de retour à la compétition...