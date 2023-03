« Le Mbappé du tennis », Ce jeune espoir français ne vient pas pour faire de la figuration !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Finaliste de Roland-Garros chez les juniors en 2021, le Français Arthur Fils gravit les échelons assez rapidement depuis le début de la saison 2023. Aux portes du top 100 à seulement 18 ans, il pourrait réussir à rentrer directement dans le tableau final du Grand Chelem parisien. Il s'est récemment confié à Eurosport, où il n'a pas manqué d'afficher ses ambitions.

Au vu des difficultés actuelles du tennis français, ce nouveau visage pourrait faire beaucoup de bien. En 2023, Arthur Fils a déjà fait progresser son classement de presque 150 places, lui qui a disputé son premier match sur le circuit ATP il y a six mois à peine, lors du Masters 1000 de Paris-Bercy. Dans un entretien accordé à Eurosport , le jeune joueur de 18 ans est revenu sur ce début de saison et s'est livré sur ses futurs objectifs.

Début de saison incroyable

Vainqueur de son premier Challenger en janvier, Arthur Fils a tapé dans l'oeil et a reçu deux invitations pour les ATP 250 français de février : Montpellier et Marseille. Le Français a fait bien plus qu'impressionner : il a récolté ses premières victoires, face à Gasquet, Wawrinka et Bautista Agut notamment, pour rejoindre par deux fois les demi-finales. Il a ensuite fait le choix de bien préparer la saison sur terre battue en se passant de la tournée américaine.

« Le Kylian Mbappé du tennis ? »

Au vu de sa précocité incroyable, Arthur Fils peut déjà être comparé à certains joueurs qui ont réussi à exploser sur le circuit ATP à son âge : Carlos Alcaraz et Holger Rune. Forcément, leurs performances inspirent énormément au même titre que la présence de Luca Van Assche à ses côtés, un ami avec qui il peut se tirer la bourre. « Je ne pense pas l'être mais j'aimerais beaucoup être le Kylian Mbappé du tennis. Il faut aller chercher le plus haut possible. Il faut dire ce que l'on pense pour qu'on puisse essayer d'y arriver. Ça fait partie de ma mentalité » affirme-t-il.

1 Grand Chelem d'ici 5 ans