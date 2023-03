Miami : Le tennis français sourit, de bon augure sur terre ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En difficulté depuis un moment, le tennis français peine à retrouver les sommets. A l'approche de Roland-Garros, c'est d'autant plus un problème puisqu'on a envie de voir des représentants briller à domicile. A Miami, deux joueurs français ont réussi à atteindre les huitièmes de finale dans un tournoi qui ne leur réussit pas beaucoup d'habitude. Pour la saison sur terre battue, on peut espérer connaître quelques satisfactions.

Même s'ils ont été éliminés en huitièmes de finale à Miami, Adrian Mannarino et Quentin Halys ont tout de même ravi le tennis français en allant décrocher quelques belles victoires. La France n'a aucun représentant dans les 40 meilleurs mondiaux mais beaucoup de joueurs sont tout de même présents dans le top 100. Avec un coup de pouce du destin et un peu d'aide, la magie de Roland peut peut-être opérer...

Un bon tournoi à Miami

Les Français n'iront largement pas au bout du tournoi, certes, mais c'est tout de même une satisfaction de retrouver deux représentants en huitièmes de finale. Quentin Halys, lui, a gagné ses premiers matches en Masters 1000 et a surtout décroché sa première victoire face à un top 20, Alex de Minaur, au bout d'un suspense fou, avant de s'incliner face à plus fort que lui, Daniil Medvedev. Adrian Mannarino, lui, a tout de même quelques regrets après son élimination face au surprenant américain Christopher Eubanks, qui avait éliminé un bon Grégoire Barrère au tour précédent.

A 18 ans, ce crack redonne espoir au tennis français ! https://t.co/N5AThA61S9 pic.twitter.com/5xvYKTlgx5 — le10sport (@le10sport) February 13, 2023

La jeunesse française en route vers Roland

En ce début de saison 2023, le tennis français peut également s'appuyer sur les performances de ses jeunes pousses, Arthur Fils et Luca Van Assche. Le premier cité a atteint les demi-finales à Montpellier et Marseille, obtenant des victoires sur Richard Gasquet, Roberto Bautista Agut ou encore Stan Wawrinka. Van Assche, lui, évolue plutôt sur le circuit Challenger avec pas mal de succès. Les deux jeunes amis se tirent vers le haut et ont fait le choix de ne pas aller aux Etats-Unis en mars pour préparer au mieux la terre battue.

Des points difficiles à aller chercher ?

Si la saison sur terre battue débutera la semaine prochaine, pour la plupart de nos Français les points pour progresser au classement seront parfois difficiles à aller chercher. Le tournoi de Monte-Carlo n'a pas offert de wild card à un jeune Français et seulement trois représentants seront sûrs d'être dans le tableau final : Richard Gasquet, Benjamin Bonzi et Gaël Monfils. Pour Arthur Fils et Luca Van Assche, bloqués aux portes du top 100 pour le moment, il faudra prendre des points pour passer le cut pour Roland pour figurer directement dans le grand tableau.