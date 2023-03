Tennis : Cet ancien cador veut sortir de sa retraite et faire son come-back !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Figure du tennis depuis une quinzaine d'années, Juan Martin del Potro a disputé le dernier match de sa carrière l'année dernière chez lui à Buenos Aires. Du moins, c'est ce que l'on croyait. D'après ses dernières déclarations, l'Argentin serait prêt à tenter un ultime retour prévu à l'US Open cette année, lieu de sa seule victoire en Grand Chelem. Il fêterait alors quasiment ses 35 ans...

Dans l'ère du Big 4, ils sont peu nombreux à avoir réussi à se frayer un chemin jusqu'à la victoire en Grand Chelem. Avant les récents succès de Dominic Thiem, Daniil Medvedev ou encore Carlos Alcaraz, Juan Martin del Potro a fait partie de ce club très fermé avec Stan Wawrinka et Marin Cilic. Touché gravement par les blessures tout au long de sa carrière, l'Argentin aurait pu être un beau rival pour ces grands joueurs.

Un champion tellement attachant

Sous ses airs de géant qui distribue des boulets de canon, Juan Martin del Potro était réputé pour être l'un des joueurs les plus appréciés, par les joueurs comme par les fans. L'émotion au moment de disputer les dernières minutes de sa carrière était vraiment incroyable. Vainqueur à l'US Open en 2009 à 20 ans en dominant Rafael Nadal et Roger Federer, il avait vraiment marqué les esprits avant l'enfer...

Février 2022: Del Potro 33 ans dit adieu au tennis à Buenos AiresMars 2023: il revient! Si l’Argentine gagnait la CDM, il avait promis qu’il reprendrait l'entraînement en espérant que le genou tienne avec une participation à l’US Open dans le viseur, 14 ans après sa victoire… pic.twitter.com/iUNlwh0skY — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) March 27, 2023

De longues blessures à répétition

Dans la foulée de ce grand titre, Juan Martin del Potro a ensuite connu les galères puisque quelques mois plus tard, il était obligé de s'absenter du circuit pour se faire opérer du poignet une première fois, l'empêchant par exemple de défendre son titre. L'Argentin a ensuite connu des hauts et des bas, les retours comme les blessures ayant été nombreux. En 2018, il disputait sa dernière saison complète, où il s'est imposé pour la première fois en Masters 1000, à Indian Wells, et il a également atteint une nouvelle finale à l'US Open, perdue face à Novak Djokovic...

Retour en vue cet été