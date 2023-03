Dans l'ombre, Novak Djokovic prépare son grand retour aux Etats-Unis

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Privé une nouvelle fois de tournée américaine sur dur durant ce mois de mars, Novak Djokovic perd encore une occasion d'asseoir sa domination sur le circuit. Le Serbe, vainqueur de l'Open d'Australie, a affiché un niveau très élevé mais les restrictions sanitaires l'ont empêché de voyager. Absent du territoire américain depuis l'US Open 2021, il devrait faire son grand retour l'été prochain et rêve déjà de victoire.

En raison de l'interdiction pour toute personne non vaccinée de se rendre sur le territoire américain jusqu'au 11 mai prochain, Novak Djokovic doit subir une nouvelle absence à Indian Wells et Miami, ce qui a profité à Carlos Alcaraz puisque ce dernier vient de reprendre le fauteuil de numéro 1 mondial. Le Serbe, qui assure ne pas avoir de regrets, évoque même assez souvent sa situation dans les médias ces derniers temps et il donne déjà rendez-vous pour le prochain US Open.

Un souvenir nostalgique

Présent aux Etats-Unis pour la dernière fois lors de l'US Open en 2021, Novak Djokovic jouait à cette époque-là le Grand Chelem calendaire, ce qu'aucun joueur n'a réalisé depuis Rod Laver en 1969. Le Serbe avait alors perdu sèchement en finale face à Daniil Medvedev, non sans en avoir gardé un souvenir exceptionnel. « En 2021, lorsque j’ai perdu en finale contre Medvedev, j’ai vécu l’un des meilleurs moments de ma vie avec le public new‐yorkais. J’ai donc vraiment envie de jouer là‐bas, j’ai envie d’y être » a-t-il déclaré.

Djokovic impatient

Sacré trois fois à New York durant sa carrière, Novak Djokovic parle déjà de son prochain voyage aux Etats-Unis, avec bien sûr l'US Open en tête. « J’ai eu la chance de remporter ce tournoi à trois reprises et de disputer de nombreuses finales. Et même si j’ai perdu ce match, j’ai reçu beaucoup d’amour et de soutien la part des gens et j’ai envie d’y retourner et de renouer avec le public. C’est quelque chose que j’attends avec impatience et j’espère que cela se produira » a-t-il confié. Pour rappel, lors de cette fameuse finale, le Serbe avait reçu un soutien incroyable du public, lui provoquant des larmes.

Duel avec Alcaraz attendu

Avant de se pencher sur son prochain voyage aux Etats-Unis, Novak Djokovic a dû certainement se rendre compte qu'il pourrait avoir un adversaire de taille dans les prochaines semaines. De retour à la compétition depuis un mois, Carlos Alcaraz a impressionné. On attend avec impatience de voir leur prochain duel, les deux hommes s'étant quittés par une victoire de l'Espagnol pour leur grande première à Madrid l'an dernier. Pour l'heure, ils se disputent un duel à distance en 2023, le Serbe ayant gagné en Australie sans la présence d'Alcaraz et l'Espagnol s'est imposé à Indian Wells la semaine dernière.