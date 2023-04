Alcaraz-Djokovic : Le match que tout le monde attend sur terre !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A ce jour, Carlos Alcaraz et Novak Djokovic ne se sont affrontés qu'une seule fois. C'était à Madrid l'année dernière, dans un duel époustouflant qui avait vu la victoire du jeune Espagnol. Depuis, les deux hommes n'ont pas connu d'autre duel mais ils ont enchaîné les titres chacun de leur côté. Le problème, c'est que leur duel pour la place de numéro 1 se fait à distance, l'un et l'autre étant tour à tour absents. La saison sur terre battue devrait enfin nous permettre de savourer ce fabuleux duel.

Actuellement numéro 1 mondial à la suite de sa victoire à Indian Wells, Carlos Alcaraz a profité de l'absence de Novak Djokovic aux Etats-Unis, toujours absent en raison de son statut vaccinal. Le jeune Espagnol assoit sa domination quand le Serbe n'est pas là mais on ne peut que rêver d'un affrontement entre les deux meilleurs joueurs du monde. Ce sera donc l'un des enjeux de la saison sur terre battue, ce grand duel entre Alcaraz et Djokovic.

Alcaraz a hâte

Interrogé en marge du tournoi de Miami, Carlos Alcaraz ne parvient pas vraiment à cacher son envie de retrouver Novak Djokovic sur le court. « Comme je l'ai déjà dit, je veux vraiment jouer contre lui et le jouer quand il est à 100% et je suis sûr que je vais adorer ça. Je sais très bien que lorsque Novak Djokovic est à 100 % de ses capacités, il est l’un des meilleurs joueurs de l’histoire. Il a joué à un niveau spectaculaire en Australie et j’ai hâte de l’affronter à nouveau » a-t-il confié.

Duel en finale pour la place de n°1

Le meilleur scénario serait de les retrouver tous les deux en finale d'un tournoi sur terre prochainement, avec pourquoi pas l'enjeu de la place de numéro 1 mondial. L'année dernière, ils avaient réalisé le même parcours : une défaite d'entrée à Monte-Carlo, un titre à Madrid pour Alcaraz et à Rome pour Djokovic, ainsi qu'un quart de finale à Roland-Garros. L'affiche sera forcément belle.

Djokovic aura faim