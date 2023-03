Inquiétude pour Nadal, sera-t-il prêt à temps ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Grand favori pour le tournoi de Roland-Garros, comme d'habitude, Rafael Nadal doit tout de même faire son grand retour sur le circuit pour retrouver ses marques. A bientôt 37 ans, il sera forcément encore plus difficile de rivaliser avec les meilleurs, d'autant plus que tous les signes ne sont pas forcément positifs. Annoncé à Monte-Carlo puis incertain, l'Espagnol ne sait pas encore où il reprendra.

Vainqueur de Roland-Garros pour la 14ème fois en 2022, Rafael Nadal avait réalisé un exploit sensationnel une fois de plus. L'Espagnol, gêné par les blessures tout au long de sa carrière, a quasiment disparu du circuit ensuite pour se soigner. Les derniers mois sont plutôt inquiétants car il peine à gagner et il a encore ressenti des douleurs à l'Open d'Australie. Depuis quelques semaines, il partage des vidéos de ses entraînements sur terre battue mais il a du mal à convaincre tout le monde...

Présent à Monte-Carlo ?

Les nouvelles étaient plutôt rassurantes ces dernières semaines puisque Rafael Nadal s'est inscrit le premier pour le Masters 1000 de Monte-Carlo, comme l'a révélé le nouveau directeur du tournoi. Les organisateurs ont même révélé il y a quelques jours que le Majorquin serait bien présent sur le Rocher cette année avant que le principal intéressé ne revienne sur la situation : « Je ne peux pas confirmer que je jouerai à Monte‐Carlo, les choses se voient jour après jour. Je préfère dire les choses quand je les sais vraiment. »

Des entraînements scrutés

Les fans comme les observateurs du tennis peuvent tout de même profiter des nombreuses photos et vidéos des entraînements de Rafael Nadal depuis quelques semaines. Et le constat est mitigé : quand certains s'inquiètent par rapport à son jeu de jambes particulièrement lent, d'autres veulent rester positifs et préfèrent regarder la montée en puissance du champion. La date de retour n'est pas encore connue mais les vidéos sont de plus en plus présentes...

Saison de la dernière chance ?

A son âge, Rafael Nadal sait qu'il est bien plus proche de la retraite que jamais. Au vu des difficultés physiques du Majorquin depuis un moment déjà, cette saison 2023 pourrait ressembler à celle du dernier espoir pour gagner le maximum de titres possibles. Une chose est sûre, Nadal est attendu de pied ferme.