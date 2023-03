Federer, Nadal, Djokovic aux oubliettes : Un tout nouveau Big 3 se dessine !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A l'heure où les plus grandes légendes de l'histoire du tennis approchent lentement de la fin, une nouvelle jeune génération voit le jour depuis un moment déjà. Carlos Alcaraz, Jannik Sinner et Holger Rune en sont les principales têtes d'affiche, eux qui semblent prêts à reprendre le flambeau dans les années à venir. Mais peut-on déjà parler de "Big 3", comme l'a évoqué le Danois ?

Ils ont entre 19 et 21 ans mais font déjà beaucoup parler d'eux. Carlos Alcaraz, Jannik Sinner et Holger Rune ont chacun eu une trajectoire différente mais les trois devraient se retrouver dans le top 10 la semaine prochaine, une fois le tournoi de Miami terminé. Au classement, ils devancent largement les autres joueurs proches en termes d'âge et ils ont déjà montré de vraies garanties pour le futur du tennis, une fois le Big 3 à la retraite. D'ailleurs, cette expression est parfois déjà utilisée... à juste titre ?

Rune, le prodige bien ambitieux

En explosant en 2022, Holger Rune a tapé dans l'œil de nombreux observateurs du monde du tennis, en dominant Novak Djokovic en finale du Masters 1000 de Bercy en novembre dernier par exemple. En marge du tournoi de Miami, dont il a été éliminé sans vraiment provoquer un gros combat face à Taylor Fritz, le Danois a évoqué sa situation actuelle : « Je ne suis pas arrogant, je suis simplement passionné par ce que je fais. Je pense qu'il est très positif qu'il y ait une variété de caractères sur le circuit, sinon ce serait très ennuyeux. Je veux gagner Roland Garros et je me vois former le Big 3 du futur avec Alcaraz et Sinner. »

Sans limites, jusqu'où peut aller Carlos Alcaraz ? https://t.co/VIqLS4X6jw pic.twitter.com/7J14inJfRJ — le10sport (@le10sport) March 25, 2023

Sinner, le discret

Jannik Sinner a déjà 21 ans et n'a pas encore connu le bonheur de soulever un trophée en Masters 1000. Mais il fait l'unanimité sur le circuit : cette année, les joueurs se sont tous mis d'accord sur le nom à donner pour prédire qui gagnera son premier titre dans cette catégorie. Sinner est plus discret que les deux autres mais il a de gros résultats partout. Il ne lui manque plus qu'une grande victoire référence, celle dont il est passé proche lors des trois derniers Grands Chelems par exemple...

Alcaraz déjà bien au-dessus ?

Plus jeune numéro 1 mondial de l'histoire du tennis et déjà vainqueur de l'US Open en 2022, Carlos Alcaraz est pour le moment largement supérieur à ses deux rivaux. Son niveau de jeu est déjà tellement élevé que lui seul est souvent comparé aux membres du Big 3 originel. Pour beaucoup, il est déjà plus complet que ces légendes au même âge. C'est dire le phénomène...