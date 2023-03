Coupe Davis/Billie Jean King Cup : Les Bleus iront en Grande-Bretagne !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Mêmes si elles ont beaucoup moins de prestige depuis l'établissement du nouveau format, la Coupe Davis et la Billie Jean King Cup (nouveau nom de la Fed Cup) restent deux compétitions bien présentes dans le calendrier. En effet, les deux équipes de France devront se rendre dans le même pays pour espérer continuer l'aventure : la Grande-Bretagne.

C'est l'un des grands débats dans le monde du tennis : le format de la nouvelle Coupe Davis. Cette compétition par équipes, autrefois adorée de tous, n'est plus. Depuis l'arrivée du nouveau format en 2019, les équipes doivent passer par une phase de qualifications, une phase de groupes pour arriver en phase finale, à chaque fois étalées sur une même semaine. Chez les femmes, le principe est le même, avec les finales généralement organisées en fin de saison peu avant les hommes.

Les femmes au défi dans deux semaines

Pour tenter de rejoindre les phases finales de la Billie Jean King Cup, l'équipe de France disputera son tour qualificatif face à la Grande-Bretagne le week-end du 14 avril. Si Caroline Garcia devrait être présente pour aider ses coéquipières, il faudra tout de même se méfier des Britanniques qui ont réussi à aller jusqu'en demi-finale l'année dernière, ne s'inclinant que face à l'Australie. Emma Raducanu, la vainqueure de l'US Open en 2021 sera la tête d'affiche aux côtés de joueuses plus modestes comme Harriet Dart ou Heather Watson.

𝐃𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐌𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞𝐬𝐭𝐞𝐫 📌Le 𝐠𝐫𝐨𝐮𝐩𝐞 des Bleus pour les @DavisCup Finals 2023 (12-17 sept) 🇫🇷🇦🇺🇬🇧🇨🇭#DavisCup pic.twitter.com/3Y6yQ492vB — FFT (@FFTennis) March 29, 2023

Tirage au sort difficile pour les hommes

Pour l'équipe de France masculine, la situation est déjà différente puisqu'ils ont déjà disputé leur tour de qualification, en février dernier. La victoire difficile face à la Hongrie permet aux Bleus de s'envoler à Manchester le lendemain de la finale de l'US Open, pour y disputer la phase de poules. Et le tirage au sort n'a pas vraiment été clément pour les Français, qui seront opposés à la Grande-Bretagne donc, mais aussi à l'Australie et à la Suisse. Autant dire que la tâche sera compliquée si des joueurs comme Andy Murray, Jack Draper ou encore Alex de Minaur sont présents.

Deux compétitions qui ne plaisent plus

Le format historique de la Coupe Davis et la Fed Cup plaisait énormément aux joueurs comme aux fans mais depuis quatre ans, il est très difficile de s'y passionner vraiment. A l'époque, l'ancien président de la FFT, Bernard Giudicelli, avait agi en faveur de ce nouveau format. Cependant, en bientôt 4 ans, on a souvent vu des salles vides et une ambiance quasiment nulle parfois, bien loin de ce que l'on a connu pendant des décennies.