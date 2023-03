Miami : Grosse frayeur pour cette jeune championne

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Elle est devenue en 2019 rapidement une des têtes d'affiche du circuit WTA. La Canadienne Bianca Andreescu, 22 ans, a connu l'enfer des blessures et le chemin du retour au sommet est lui aussi semé d'embûches. Mais depuis quelques semaines, elle progressait plutôt vite puisqu'elle réintègrera le top 30 la semaine prochaine. En huitièmes de finale à Miami, elle a connu une sérieuse rechute : elle s'est blessée à la cheville en hurlant de douleur.

Bianca Andreescu incarnait parfaitement cette image de jeune joueuse prête à se hisser au sommet du classement. Il y a quatre ans, elle se révélait aux yeux du monde en remportant à 18 ans le tournoi d'Indian Wells avant d'enchaîner pendant l'été avec son premier titre en Grand Chelem, l'US Open. La Canadienne était clairement la meilleure joueuse du monde sur dur à cette époque-là mais on a vite compris qu'elle n'allait pas être heureuse avec les blessures. Elle a longtemps disparu du circuit avant de revenir entre les hauts et les bas et cette nouvelle blessure est clairement un nouveau coup dur.

Grave blessure, terrifiantes images

Le match entre la Russe Ekaterina Alexandrova et Bianca Andreescu se déroulait dans la nuit de lundi à mardi en France. La Canadienne venait de perdre la première manche au tie-break avant de se reprendre tout de suite et de mener 2-0 dans le deuxième set. Mais sur une reprise d'appui pendant l'échange après que la balle a touché le filet, Andreescu se tord la cheville et hurle de douleur au sol. Elle s'écrie alors à plusieurs reprises : « Pas encore. » Peu de temps après, elle quitte le court en chaise roulante, non sans avoir confié à l'équipe médicale venue la prendre en charge qu'elle « n'a jamais ressenti une telle douleur. »

Mortifying scenes in Miami as Bianca Andreescu falls and hurts herself.This audio is heartbreaking to listen to.“I’ve never felt this kind of pain before.”Bianca does not deserve this again.💔 pic.twitter.com/r7ZnJTUi6P — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 28, 2023

Miami, tournoi maudit

C'était la troisième participation de Bianca Andreescu au WTA 1000 de Miami et c'est son troisième abandon, dans un tournoi qui semble être maudit pour elle. En 2019, dans la foulée de son titre à Indian Wells, elle avait dû abandonner en huitièmes, certainement émoussée. En 2021, elle avait atteint la finale face à Ashleigh Barty avant d'abandonner, touchée au pied. Cette fois-ci, la blessure semble d'autant plus grave au vu de l'extrême douleur qu'elle semblait ressentir.

