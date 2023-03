Miami : Gros coup dur pour Iga Swiatek, elle va perdre gros...

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Un peu moins impressionnante en ce début d'année, Iga Swiatek restait tout de même l'une des grandes favorites pour le WTA 1000 de Miami. La Polonaise, éliminée en demi-finales à Indian Wells, ne pourra pas défendre son titre en Floride cette année, elle qui est blessée aux côtes. Elle débutera la saison sur terre battue un peu moins en confiance par rapport à l'année dernière, où elle avait remporté chaque tournoi qu'elle avait disputé.

Toujours bien installée au sommet du classement WTA après une année 2022 dantesque, Iga Swiatek va même fêter son premier anniversaire à cette place dans quelques jours. Plus que jamais dominatrice, elle doit tout de même faire face à l'émergence de deux grandes prétendantes prêtes à lui chiper son trône. Pour le moment, l'écart est encore très grand mais il pourrait se réduire bien vite si l'on garde les mêmes dynamiques.

Forfait à Miami, 1000 points en moins

Alors qu'elle avait écrasé tout le monde sur son passage entre le mois de février et Roland-Garros en 2022, Iga Swiatek va de nouveau perdre un titre. La Polonaise, en difficulté à Indian Wells a donné des explications : « En fait, à Doha, j'avais attrapé une infection et, lors d'une forte quinte de toux, je me suis blessée aux côtes. On a essayé de gérer ça et j'ai pu continuer à jouer, tant que ce n'était pas dangereux pour moi. Malheureusement, je ressens toujours de l'inconfort et des douleurs ; je ne peux pas disputer le tournoi. » Ce forfait, lourd de conséquences, lui fait perdre 1000 points et ouvre complètement le haut du tableau, peut-être en faveur d'Elena Rybakina, titrée en Californie.

Rybakina/Sabalenka, la rivalité qui peut mettre Swiatek à terre https://t.co/ueMd2Jhr4y pic.twitter.com/LqkEqJRGOt — le10sport (@le10sport) March 20, 2023

Un écart de moins en moins grand

Forcément, quand on a tout gagné pendant un moment de l'année, on ne peut plus marquer de points, seulement en défendre. C'est le cas d'Iga Swiatek en ce moment qui devra défendre quasiment chaque semaine de gros points jusqu'à Roland-Garros. Son forfait pour le WTA 1000 de Miami pourrait profiter à la numéro 2 mondiale Aryna Sabalenka puisqu'en cas de titre, elle se rapprocherait à moins de 1500 points de la patronne. Autrement dit, la saison sur terre pourrait voir une nouvelle patronne.

Bien de retour sur terre ?

Si cette blessure n'est pas vraiment grave, Iga Swiatek a d'ores et déjà annoncé qu'elle ne disputerait pas non plus le week-end de Billie Jean King Cup avant la Pologne, face au Kazakhstan le week-end du 14 avril. La Polonaise est censée reprendre la compétition à Stuttgart la semaine qui suit, dans un tournoi très relevé puisque 9 membres du top 10 seront présentes. Plus forte sur terre battue, son retour sera vraiment à suivre, notamment si elle venait à subir une petite contreperformance...