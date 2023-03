Qui est Elena Rybakina, cette championne si discrète ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Titrée pour la première fois en WTA 1000 à Indian Wells ce dimanche, Elena Rybakina a confirmé définitivement son nouveau statut. Depuis quelques mois, la Kazakhe parvient à se glisser très loin dans les plus grands rendez-vous, faisant d'elle une des principales prétendantes à la place de numéro 1, avec Iga Swiatek et Aryna Sabalenka.

Critiqué ces dernières années pour son manque de leadership, le circuit WTA pourrait bien avoir trouvé de belles têtes d'affiche. En ce début d'année, un trio se dégage et Elena Rybakina est largement montée en grade dernièrement. La Kazakhe a progressé un peu dans l'anonymat d'une victoire bien particulière à Wimbledon l'an dernier, alors que le tournoi s'est disputé sans le moindre point. Retour sur le parcours de la joueuse de 23 ans.

Russe naturalisée Kazakhe

Née à Moscou en 1999, Elena Rybakina a connu un certain succès chez les juniors lorsqu'elle représentait encore la Russie. En 2018, elle fait ses débuts sur le circuit WTA en connaissant sa première victoire. Mais la Fédération russe lui tourne le dos, estimant qu'elle n'est pas assez prometteuse. La Fédération du Kazakhstan prend donc le pas en lui offrant le soutien financier nécessaire et elle décide de changer de nationalité. Elle engage un coach, Stefano Vukov, qui est toujours avec elle depuis.

Un titre à Wimbledon difficile à digérer

La situation autour du dernier tournoi de Wimbledon était bien particulière. Les joueurs et joueuses russes et biélorusses n'ont pas eu le droit de s'illustrer sur le gazon londonien, ce qui a convaincu l'ATP et la WTA de ne pas distribuer de points. 23ème joueuse mondiale au moment du tournoi, Elena Rybakina n'a donc pas eu la chance d'intégrer le top 10 tout de suite comme elle aurait dû le faire et elle a été souvent harcelée de questions autour de la Russie, son pays de naissance.

Une championne bien discrète