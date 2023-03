Plainte, corruption... Gros scandale à la Fédération française de tennis !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Au cœur de la tourmente depuis quelques semaines déjà, la Fédération française de tennis est prise dans un scandale important. A la suite de l'enquête de Mediapart et de RMC Sport, celle-ci est visée par la corruption et devra répondre aux nombreuses interrogations depuis la prise de pouvoir de Gilles Moretton, président depuis février 2021. Une plainte a été déposée et l'enquête est en cours.

Ce n'est pas vraiment ce qui manquait dans le sport français ces derniers temps. Après les fédérations de football et de rugby, c'est au tour du tennis d'être sous le feu des projecteurs. De nombreuses incohérences ont été trouvées dans les affaires de la FFT depuis l'élection au poste de président de Gilles Moretton il y a deux ans. Selon RMC Sport , plusieurs cadres viennent de déposer plainte pour détournement de biens et corruption, de quoi provoquer un scandale.

Une vague de départs conséquente

C'est l'une des premières informations parvenues : énormément de départs ont eu lieu depuis l'arrivée du nouveau président. Trop pour que ce soit seulement lié au changement de présidence. RMC Sport parle d'un "malaise permanent" régnant au sein de la Fédération puisque sur environ 400 salariés, 130 ont déjà quitté leur poste ces deux dernières années. Lors du précédent mandat, celui de Bernard Giudicelli, ce chiffre n'était monté que jusqu'à 37 lors de la première année.

🚨 Info RMC Sport : en fin de semaine dernière, des cadres de la Fédération française de tennis ont porté plainte pour détournement de biens publics et corruption au sein de la FFT.https://t.co/issG8Micsf — RMC Sport (@RMCsport) March 20, 2023

De nombreux scandales dénoncés

Si l'enquête met en lumière pas mal d'incohérences, elle parle surtout de largesses budgétaires et les nombreux départs sont également louches. En effet, RMC Sport revient d'abord sur le fait que certains licenciements auraient eu lieu en plein arrêt maladie, ce qui est interdit par la loi. Le rapport parle également de grosses sommes d'argent généreusement offertes pour des missions et des gros salaires touchés, à l'image de celui de l'actuelle Ministre des sports Amélie Oudéa-Castera, qui était directrice générale à la FFT de mars 2021 à mai 2022.

Plainte déposée il y a quelques jours

Cette enquête a permis de lever un certain voile sur les agissements au coeur de la FFT. C'est pourquoi en fin de semaine dernière, plusieurs cadres ont décidé de porter plainte pour détournement de biens et corruption. Une chose est sûre, l'enquête est désormais bien lancée et elle pourra peut-être permettre de faire tomber quelques têtes... De son côté, la Fédération n'a pas encore réagi.