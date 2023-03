Iga Swiatek est-elle en grand danger ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Toujours numéro 1 mondiale depuis quasiment un an, Iga Swiatek a longtemps dominé largement le circuit WTA de la tête et des épaules. La Polonaise, souvent indéboulonnable, connaît tout de même quelques difficultés dernièrement. A Indian Wells, elle s'est une fois de plus lourdement inclinée même si selon elle, elle n'était pas vraiment à 100%. Avec l'émergence de deux grandes joueuses pour lui voler sa place, elle pourrait finir par voir sa place menacée.

Iga Swiatek est certainement moins impressionnante qu'il y a un an. A l'époque, la Polonaise était en pleine série de victoires et elle dominait quasiment chacune de ses adversaires en deux manches. Depuis six mois, une certaine tendance a vu le jour puisqu'elle se met à perdre régulièrement des matches face au même type de joueuses. Dans les prochains mois, elle ne pourra pas gagner énormément de points, l'occasion pour d'autres de se rapprocher considérablement.

La WTA trouve enfin de la régularité

C'est une critique qui a souvent été répétée ces dernières années. La WTA manquait de joueuses capables d'asseoir leur domination mais depuis un an, on voit se dessiner un trio prêt à prendre les devants. Aryna Sabalenka, Elena Rybakina et Iga Swiatek sont toutes les trois tenantes du titre des quatre tournois du Grand Chelem, avec la Biélorusse championne en Australie, la Kazakhe à Wimbledon et la Polonaise à Roland-Garros et à l'US Open. Cette année, les deux premières ont même pris les devants à la Race , le classement sur l'année en cours, après leurs affrontements en finale du premier Majeur de l'année et à Indian Wells.

Rybakina/Sabalenka, la rivalité qui peut mettre Swiatek à terre https://t.co/ueMd2Jhr4y pic.twitter.com/LqkEqJRGOt — le10sport (@le10sport) March 20, 2023

Une domination moins claire

Alors qu'elle a souvent pris l'habitude de distribuer des 6/0 à ses adversaires, Iga Swiatek est tout de même un peu moins impressionnante. Cette année, elle a tout de même disputé 20 matches pour 16 victoires et 4 défaites. Mais le constat est plutôt criant : sur ces 20 matches, elle n'a jamais disputé de troisième set. Autrement dit, soit elle écrase son adversaire, soit elle se fait largement dominer.

En difficulté face aux "cogneuses"