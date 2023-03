Monte-Carlo : Les wild cards annoncées, il va y avoir des déçus...

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Première grande étape de la saison sur terre battue, le Masters 1000 de Monte-Carlo pointe déjà le bout de son nez pour les meilleurs joueurs mondiaux. En effet, le tournoi se déroulera la semaine du 10 avril avec une grande vue sur la Méditerranée comme d'habitude et cette année les places sont chères concernant les invitations distribuées par l'organisation. Entre choix surprenants et absences forcées, l'attribution a quelque peu été critiquée.

Alors que le nouveau directeur du tournoi, David Massey, avait confié ses inquiétudes quant à l'attribution des wild cards pour le tournoi de Monte-Carlo il y a quelques jours, les organisateurs viennent de délivrer leur verdict. Et on imagine que les choix qui ont été faits ne plaisent pas à tout le monde puisqu'il n'y avait que 4 invitations à distribuer, pour un paquet de candidats sérieux...

Les anciens vainqueurs et la jeunesse

En demandant notamment à Gaël Monfils d'utiliser son classement protégé pour libérer une place, les organisateurs ont tout de même dû faire des choix difficiles. Finalement, Stan Wawrinka, Fabio Fognini, anciens vainqueurs du tournoi en 2014 et 2019, le Monégasque Valentin Vacherot et le jeune espoir britannique Jack Draper bénéficieront d'une entrée directe dans le grand tableau. Si les choix du Suisse et de l'Italien paraissent plutôt logiques, notamment parce qu'il s'agira peut-être de leur dernière participation, d'autres choix ont davantage fait parler.

Monte-Carlo : C'est la guerre pour entrer dans le tableau ! https://t.co/X8fO5UTYmb pic.twitter.com/jfSZ2FNO5D — le10sport (@le10sport) March 18, 2023

Pas de Murray ni de Thiem

Avec 4 places disponibles, on pouvait penser qu'Andy Murray ou Dominic Thiem auraient pu être choisis. Les deux grands champions n'ont pas joué le tournoi depuis longtemps mais auraient pu prétendre à une wild card également. L'Ecossais a même battu le record d'invitations reçues plus tôt dans l'année, alors que l'Autrichien, en grande difficulté, ne profitera pas du Masters 1000 monégasque pour engranger des points précieux.

Les jeunes français pas gâtés

Le Masters 1000 de Monte-Carlo invite quasiment à chaque année l'un de ses représentants pour garnir le tableau. Mais le tournoi est en réalité organisé sur le territoire français et forcément le tennis tricolore a un lien particulier. C'est pour cette raison que l'on pouvait penser qu'Arthur Fils ou Luca Van Assche, les deux jeunes espoirs très en vue en 2023, recevraient une invitation. Ce ne sera pas le cas, le premier étant de toute façon blessé à la cheville et le second a déjà prévu un gros calendrier pour monter au classement.