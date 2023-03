Pour son retour, Rafael Nadal prévoit un gros calendrier !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après plusieurs mois compliqués en raison des blessures, Rafael Nadal va faire son grand retour sur le court à Monte-Carlo dans deux semaines. Le Majorquin de bientôt 37 ans n'a plus joué depuis son élimination au deuxième tour de l'Open d'Australie face à l'Américaine Mackenzie McDonald mais il semble très excité à l'idée de rejouer.

De plus en plus proche de la retraite, Rafael Nadal a en plus connu un coup d'arrêt : il est sorti du top 10 pour la première fois de sa carrière. Son record de 912 semaines consécutives dans l'élite sera difficile à battre mais il ne semble pas trop affecté par sa situation. Pour lui, l'objectif de Roland-Garros est évidemment bien en tête, lui qui pourrait remporter ce tournoi pour la quinzième fois... Avant ce grand rendez-vous, Nadal a prévu du lourd !

Retour à Monte-Carlo

Il était même le premier inscrit sur la liste, si l'on en croit les propos du nouveau directeur du tournoi, David Massey. Rafael Nadal partage depuis quelques semaines des vidéos de son entraînement sur terre battue et il monte clairement en intensité. Le Masters 1000 de Monte-Carlo sera donc la première étape pour le Majorquin et son retour sera forcément très surveillé puisqu'il ne fera pas partie des huit premières têtes de série. Autrement dit, il ne sera pas exempté de premier tour et il pourrait rencontrer très vite un adversaire de taille, dès les huitièmes de finale.

Programme bien chargé

S'il n'a pas réussi à gagner le titre en Principauté depuis 2018, son Masters 1000 préfèré, Rafael Nadal n'a pas prévu de s'endormir ensuite : il enchaînera avec Barcelone, Madrid, Rome et bien sûr Roland-Garros, comme lors de ses plus belles années. Le Majorquin aura donc largement la chance de pouvoir gagner quelques points pour remonter au classement en vue du Grand Chelem parisien, dans une édition qui promet d'être historique.

Objectif Roland-Garros, bien sûr