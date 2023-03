Cet ancien espoir du tennis français va tenter un retour !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors qu'il a débarqué sur le circuit ATP au milieu des années 2010, Lucas Pouille a revêtu le costume d'un jeune espoir du tennis français, capable de s'illustrer avec les meilleurs mondiaux à l'avenir. Le Français, 29 ans aujourd'hui, connaît des saisons noires depuis quelque temps à la suite d'une blessure qui l'a éloigné des courts et surtout une grosse dépression qui n'était pas loin de lui faire arrêter le tennis.

10ème mondial à son meilleur, il y a cinq ans, et demi-finaliste à l'Open d'Australie en 2019, Lucas Pouille avait tout pour prendre la relève des champions français actuels. Interrogé par L'Equipe récemment, le Français s'est largement confié sur les raisons qui l'ont poussé à s'éloigner du monde du tennis. Une nouvelle preuve que le sport de haut niveau est terriblement difficile. Malgré tout, Pouille reprend tout doucement et compte retrouver des couleurs dans les prochains mois.

Un talent gâché par les blessures

Grand talent, Lucas Pouille était le joueur français le mieux placé pour redorer l'image du tennis tricolore. Le Français s'était illustré une première fois en battant Rafael Nadal en cinq sets en huitièmes de finale à l'US Open, avant de gagner l'ATP 500 de Vienne un an plus tard, son plus grand titre. Mais une blessure au coude droit va anéantir sa progression puisqu'en 2020, il ne joue quasiment pas et subit une opération. Depuis, il n'a jamais pu retrouver son meilleur niveau, s'inclinant par exemple au premier tour des tournois du Grand Chelem qu'il a disputés depuis Roland-Garros 2021.

Après une semaine d'insomnies, Pouille balança ses raquettes à la poubelle et demanda à ses proches : "Vous trouvez ça normal qu'à 28 ans, alors que je suis père de famille, je pleure tous les soirs dans ma chambre d'hôtel à chaque fois que je perds ?"https://t.co/n8v0l1Nq0Q — Quentin Moynet (@QuentinMoynet) March 26, 2023

Dépression inquiétante

Dans les colonnes de L'Equipe , Lucas Pouille s'est confié sur ces dernières années difficiles. Avant ce début de saison, il avait disputé son dernier match en Challenger en juin 2022, à Nottingham. « C'était un autre mec, un autre joueur, et les deux n'étaient pas beaux à voir sur un terrain de tennis » confie Enzo Py, ami d'enfance du joueur français qui l'accompagne. A ce moment-là, Pouille décidait d'arrêter le tennis, une décision qui semblait définitive pour son entourage. « J'ai commencé à avoir un côté plus sombre et à entrer dans une dépression qui m'a amené à dormir une heure par nuit et à boire seul. Et j'ai pris la décision de dire stop. Sinon j'aurais fini à Sainte-Anne, chez les fous » a-t-il décidé en pensant à sa fille, née en 2021.

Nouvel objectif : les Jeux