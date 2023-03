Rafael Nadal ne lui fait pas peur, la folle déclaration

La rédaction

Avec l'avènement des trois géants du tennis, Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, beaucoup débattent sur qui est le GOAT de ce sport. En matière de palmarès, Novak Djokovic et Rafael Nadal peuvent être lauréat, tandis qu'en matière de jeu et d'émotions, la palme irait plutôt vers Roger Federer. Un ancien joueur de tennis, Ivan Ljubicic en élimine un d'office, il s'agit de Rafael Nadal.

Ivan Ljubicic fut le dernier entraîneur de Roger Federer, entre 2016 et 2022. Le Croate n'a pas sa langue dans sa poche lorsqu'il s'agit d'évoquer les trois monstres sacrés du tennis, au risque de faire parler.

« Nadal n'était pas difficile à battre »

Sur le plateau de la chaîne de télévision bulgare Nova TV , Ivan Ljubicic est revenu sur son passé de joueur, lui qui a pu jouer face à Nadal, Djokovic et Federer : « Le plus difficile à battre ? Pas Nadal. Je n’ai jamais eu de gros problèmes avec lui. D’accord, Nadal sur terre battue est d’un autre niveau. J’ai joué contre lui trois ou quatre fois et il m’a certainement dominé à quelques reprises, mais avec lui, je n’ai jamais eu le sentiment que je n’avais aucune chance. Je sentais que, si je jouais bien, j’avais une chance de gagner le match. Cela ne s’est pas produit avec Novak dans certaines situations, et cela ne s’est pas produit avec Roger dans la plupart des cas. »

« Roger avait toujours de nouvelles idées »