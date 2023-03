Monte-Carlo : 60e duel Nadal-Djokovic très attendu !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Tous les deux absents de la tournée américaine de mars à Indian Wells et Miami, Rafael Nadal et Novak Djokovic seront bien présents à Monte-Carlo, pour débuter la saison sur terre battue. En raison du classement de l'Espagnol, les deux hommes pourraient se jouer plus tôt que prévu en Principauté, l'heure du 60ème duel est très proche.

Alors que la plupart des joueurs termine la tournée sur dur au Masters 1000 de Miami, la saison sur terre battue est sur le point de démarrer et la première grande échéance est à Monte-Carlo. Lieu de domination de l'Espagnol puisqu'il a remporté 11 titres là-bas, le tournoi monégasque signera donc le grand retour de ce dernier, absent depuis l'Open d'Australie. Novak Djokovic, lui, arrivera dans de meilleures conditions par rapport à l'année dernière, où il s'était incliné d'entrée.

Nadal bien de retour et prêt !

Blessé depuis l'Open d'Australie, Rafael Nadal partage depuis quelques semaines des vidéos de son entraînement sur terre battue. On pouvait donc facilement deviner que l'Espagnol ferait tout pour être en forme dès Monte-Carlo, un tournoi qu'il apprécie énormément. Plus titré là-bas depuis 2018, le Majorquin est le premier inscrit pour Monte-Carlo, d'après les confidences du nouveau directeur du tournoi David Massey.

Roland Garros : Le clan Nadal met la pression sur Djokovic https://t.co/9X0NsrALFQ pic.twitter.com/izE0B3R1Pt — le10sport (@le10sport) March 27, 2023

Djokovic va jouer le trône

Absent en raison de son statut vaccinal pour les premiers Masters 1000 de la saison, Novak Djokovic aura fort à faire dès son retour. Le Serbe, dépossédé la semaine dernière de son trône de numéro 1 mondial par Carlos Alcaraz, va devoir jouer avec son jeune rival le trône à Monte-Carlo. En effet, l'Espagnol est pour le moment devant mais il doit absolument défendre son titre à Miami pour rester numéro 1. Quoi qu'il en soit, les deux hommes seront très proches au moment du Masters 1000 monégasque, assez pour nous offrir un duel à distance mémorable.

Vers un 60ème duel ?

Avant de connaître un nouveau match entre Djokovic et Alcaraz, l'un des enjeux à Monte-Carlo sera de voir où se situe Rafael Nadal dans le tableau. L'Espagnol, sorti du top 10 pour la première fois depuis 2005, pourrait rencontrer le Serbe dès les huitièmes de finale par exemple. Ces dernières années, les deux champions ont assez souvent été placés dans la même partie de tableau, comme lors des deux dernières éditions de Roland-Garros. En cas d'affrontement, les deux hommes se défieront pour la 60ème fois, Djokovic ayant pour le moment un court avantage (30 victoires à 29).