Nadal est de retour, ça va chauffer sur terre battue !

En difficulté avec son physique depuis plusieurs mois, Rafael Nadal a dû s'absenter du circuit à la suite de sa défaite au deuxième tour de l'Open d'Australie. L'Espagnol connaît une période difficile d'autant plus que pour la première fois depuis près de 18 ans, il va sortir du top 10 lors du classement publié par l'ATP lundi prochain. Mais d'après les clichés et les vidéos partagées récemment, il sera prêt pour la terre battue.

C'est un événement dans le monde du tennis : Rafael Nadal ne fera plus partie du top 10 mondial lundi. L'Espagnol va mettre fin à son record de 912 semaines consécutives parmi l'élite, lui qui n'est jamais sorti du top 10 depuis qu'il y est entré en 2005. A 36 ans, l'inquiétude est de mise pour lui parce que la retraite se rapproche à grands pas avec autant de blessures mais comme d'habitude, à l'approche de Roland-Garros, il semble se préparer au mieux.

Un entraînement de plus en plus intense

Pendant que les meilleurs joueurs du monde se disputent les deux premiers Masters 1000 en mars, à Indian Wells et à Miami, Rafael Nadal, lui, s'entraîne de plus en plus dur depuis quelques semaines. Le message était très clair : des vidéos de l'Espagnol sur terre battue circulaient déjà sur les réseaux sociaux même avant d'annoncer son forfait pour la tournée américaine. A trois semaines du premier grand rendez-vous sur terre battue, l'Espagnol peut monter en puissance.

Premier inscrit à Monte-Carlo

Pour Nadal, le calendrier des prochains mois est déjà bien établi. Et sans surprise, l'Espagnol devrait être présent à Monte-Carlo, à Barcelone, à Madrid, à Rome puis à Roland-Garros. David Massey, le nouveau directeur du tournoi de la Principauté a même confié : « Rafa a été le premier joueur à s’inscrire. Il veut vraiment jouer au Masters de Monte‐Carlo et met toutes les chances de son côté pour participer au tournoi qu’il affectionne tant. »

Nouveaux enjeux intéressants

S'il sera sans doute prêt pour Monte-Carlo, Rafael Nadal connaîtra une situation bien particulière pour la première fois de sa carrière. En effet, l'Espagnol arrivera à Monaco sans vrais repères et surtout son classement ne lui permettra pas d'être exempté de premier tour. Dans ce Masters 1000, les huit premières têtes de série sont directement qualifiées pour le deuxième tour, ce ne sera donc pas le cas cette année pour le Majorquin puisqu'il devrait plutôt tourner autour de la 15ème place.