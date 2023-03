Tennis : Il l’avoue, il a «peur» de Nadal

Hugo Chirossel

Après s’être imposé lors de ses trois derniers tournois à Rotterdam, Doha et Dubaï, Daniil Medvedev arrive à Indian Wells en pleine confiance. Le Russe a d’ailleurs battu l’Américain Brandon Nakashima (6-4, 6-3) pour son entrée dans la compétition. Après sa victoire, il lui a été demandé s’il était plus dur d’affronter Novak Djokovic ou Rafael Nadal. Il a alors avoué avoir peur d’affronter l’Espagnol sur terre battue.

«Rafa à Roland Garros est le plus grand défi du tennis»

Après la rencontre, il lui a été demandé en conférence de presse ce qui était le plus difficile : affronter Novak Djokovic ou Rafael Nadal ? « J'ai réussi à battre Novak plusieurs fois, mais j'ai aussi perdu de grandes batailles contre lui. Je sais qu'en Australie, il est très difficile à battre. Cependant, je dois admettre que battre Rafa à Roland Garros est le plus grand défi du tennis. En vérité, j'aimerais vraiment essayer de le faire, mais j'ai peur de l'affronter sur terre battue. Le battre à Paris et battre Novak à Melbourne sont deux énormes défis que j'aimerais relever », a déclaré Daniil Medvedev.

«Je dois beaucoup évoluer en termes de gestion des mauvais moments»