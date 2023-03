Tsitsipas et Alcaraz en méforme, Medvedev a la voie libre !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A l'heure du début du premier Masters 1000 de l'année à Indian Wells, Daniil Medvedev s'est parfaitement relancé en février pour redevenir le joueur très dangereux qu'il est. Le Russe reste sur trois succès consécutifs en trois semaines, mettant également fin à la série de Novak Djokovic. Forcément, l'ancien numéro 1 mondial fait partie des grands favoris pour le titre, d'autant plus que ses principaux adversaires n'arrivent pas dans les meilleures conditions.

Avec l'absence de Novak Djokovic en raison de son statut vaccinal, le tableau d'Indian Wells paraît plus ouvert. De plus, ces dernières années, le Masters 1000 a souri à quelques surprises à l'image de Taylor Fritz qui en est le tenant du titre. En 2023, les trois hommes forts sont plutôt Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas et Carlos Alcaraz. Mais les deux derniers cités ont fait part de leur faiblesse, juste avant leur entrée en lice.

« Je ne pense pas être capable d'aller loin »

Stefanos Tsitsipas, numéro 3 mondial, a d'abord surpris tout le monde en faisant une déclaration que l'on n'a pas l'habitude de voir. Le Grec a pourtant réalisé un excellent début de saison avant de connaître une alerte à l'épaule. « Je suis encore en convalescence et je ne prétendrai pas que j’ai des chances de bien faire dans ces deux prochains tournois, car ce serait faux. Je ne l’ai pas dit beaucoup de fois dans ma carrière mais je ne pense pas que je serai capable d’aller loin » a-t-il ainsi déclaré, préférant mettre l'accent sur la terre battue.

Inquiétude physique chez Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz a parfaitement réussi son retour sur le circuit ATP en gagnant un titre et en atteignant une nouvelle finale à Rio. Mais l'Espagnol a ressenti une douleur à la même jambe que lors de sa blessure qui l'avait privé d'Open d'Australie en début de saison. Le numéro 2 mondial n'a donc pas pu se préparer convenablement sur dur pour préparer cette tournée américaine si importante puisqu'il pourrait reprendre la place de numéro 1. « Je ne me considère pas comme un favori pour gagner le tournoi parce que cela fait longtemps que je n’ai pas joué sur dur » a-t-il confié même s'il est prêt.

Medvedev sans rival ?

Si Tsitsipas et Alcaraz sont affaiblis, Daniil Medvedev aura tout de même à assumer son statut de favori face à d'autres joueurs en forme. Le Russe n'a pas vraiment réussi dans ce tournoi par le passé puisque son meilleur résultat n'est "qu'un" huitième de finale en 2021. En difficulté il y a encore quelques mois, il a totalement retrouvé la confiance et pourrait engranger encore quelques victoires avant la terre battue, une surface qui lui réussit moins bien.