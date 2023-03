Garcia - Bartoli : une association vraiment possible ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Eliminée dès son entrée en lice lors du WTA 1000, Caroline Garcia a en plus mis fin à la collaboration entretenue avec sa préparatrice physique Laura Legoupil. Avant la saison sur terre battue, la Française se retrouve avec un encadrement très réduit puisque ce départ fait suite à celui de son entraîneur il y a six mois. Une situation que Marion Bartoli a forcément évoquée dans son émission hebdomadaire.

Ancienne grande championne française de tennis, Marion Bartoli a depuis un rôle intéressant chez RMC puisqu'elle a sa propre émission. La vainqueure de Wimbledon en 2013 est revenue sur le cas de Caroline Garcia en faisant une belle analyse. Il faut dire qu'à quelques semaines de Roland-Garros, elle apparaît vraiment comme la seule capable de réaliser un gros parcours alors la confiance doit être au rendez-vous.

Des résultats décevants

Marion Bartoli a commencé par remémorer sa deuxième partie de saison 2022 exceptionnelle. Une demi-finale à l'US Open, une victoire historique au Masters... Le début d'année est un peu contrasté puisque dans les grands rendez-vous, Caroline Garcia a déçu. Avant la saison sur terre battue, elle a sûrement perdu en confiance, surtout depuis que son entourage commence à la délaisser.

Caroline Garcia plus que jamais au bord du précipice ? https://t.co/7x1TNQ6sGD pic.twitter.com/kLLlCIcysz — le10sport (@le10sport) March 27, 2023

La machine est cassée ?

Lancée vers des sommets, Caroline Garcia connaît un gros coup d'arrêt difficile à comprendre tant l'association avec son entraîneur Bertrand Perret et sa kiné Laura Legoupil semblait fonctionner. « Au vu des résultats, c'est grave, car quand tu as une structure qui marche... Ce n'est pas anodin. Il y a forcément quelque chose qui s'est passé et qui a engendré ces départs... Et j'ai du mal à comprendre pourquoi ils ont quitté le navire alors que tout fonctionnait très bien » commente Marion Bartoli.

Une nouvelle association à venir ?