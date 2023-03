Alcaraz-Sinner, la grande rivalité du futur

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En pleine progression depuis des années, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner font partie des principales têtes d'affiche qui vont animer les prochaines années sur le circuit ATP. Si l'Espagnol a largement pris de l'avance par rapport au reste de ses jeunes collègues, les affrontements entre les deux ont souvent donné lieu à une incroyable bagarre.

A respectivement 19 et 21 ans, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner se sont déjà affrontés à cinq reprises sur le grand circuit. Les deux joueurs ont un style de jeu assez similaire et sont capables d'envoyer des boulets de canon pour étriller leurs adversaires. A Indian Wells, le numéro 1 mondial a sûrement connu son match le plus difficile face au jeune Italien malgré ce nouveau titre en Masters 1000 remporté haut la main.

Deux champions qui s'apprécient

Issus de la même génération, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner sont très souvent mis en compétition. Les deux joueurs sont un parfait coup de pub pour le tennis dans les années à venir, les années post Big 3, d'autant plus qu'ils s'apprécient particulièrement. « C'est évidemment un grand plaisir de l'affronter à nouveau. Ce sont des matches très accrochés, peu importe la surface » a confié l'Italien à Indian Wells, avant que l'Espagnol ne lui réponde : « J'adore jouer contre Jannik. D'abord parce que c'est un grand joueur, gros frappeur. Surtout, j'aime les grandes batailles, les matches durs et à chaque fois, avec lui, ça a été le cas. Toutes nos rencontres ont été accrochées et ça me plait. »

Tennis : Objectif numéro 1 mondial pour Jannik Sinner ! https://t.co/SdjReS8PpB pic.twitter.com/WLFnKNZOcN — le10sport (@le10sport) March 13, 2023

Déjà de grosses batailles mémorables

Les deux joueurs avaient déjà livré une première bataille en 2019, sur le circuit Challenger. Mais sur le grand circuit, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz en sont déjà à cinq matches dont deux en Grand Chelem. En effet, leur match à l'US Open l'an dernier était le match de la quinzaine, avec un combat de plus de 5 heures avec balle de match sauvée. Mais l'Italien n'a pas lâché l'affaire puisqu'il y avait 2-2 dans les confrontations avant ce match en Californie.

Sinner bientôt à la lutte pour le trône ?

Carlos Alcaraz a connu une ascension bien plus rapide que n'importe qui dans l'histoire du tennis. Mais on peut largement imaginer qu'à l'avenir, Jannik Sinner sera l'un des prétendants au trône de numéro 1 mondial. L'Italien a déjà réalisé des résultats solides partout mais il manque encore d'une grosse victoire en Grand Chelem par exemple. Parfois en délicatesse avec son physique, Jannik Sinner pourrait faire son arrivée dans le top 5 mondial très vite.