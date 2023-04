Tennis : Il met fin au débat Nadal-Djokovic

La rédaction

Roland Garros qui arrive promet de faire des étincelles. Entre les outsiders comme Carlos Alcaraz qui veulent renverser l'ordre établi et les monstres comme Novak Djokovic et Rafael Nadal, en course pour être le vainqueur du plus grand nombre de tournois du Grand Chelem, cette quinzaine disputée à Auteuil risque bien d'être historique. Et pour un ancien joueur, l'avantage est pour Djokovic.

Todd Martin, ancien quatrième mondial a été membre de la team de Novak Djokovic de 2009 à 2010. L'ancien finaliste de l'Open d'Australie et de l'US Open connaît donc bien le Serbe, qu'il voit prendre l'ascendant sur Rafael Nadal, de part son physique hors normes.

«Je pense que Novak continuera à exceller plus longtemps»

Dans un entretien accordé à Clay Tennis , Todd Martin évoque le passé récent du tennis avec les trois monstres, Roger Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal. Un exemple de longévité dont il voit Novak Djokovic en avoir le plus : « Ce sont des chiffres incroyables. 20, 22… Le 'Big 3' a fait tellement de choses. Je pense que Novak continuera à exceller dans le tennis plus longtemps que Rafa, en raison de l’état de son corps et de sa façon de se déplacer. Il est très léger et il est plus jeune. Rafa se déplace d’une manière lourde, en portant beaucoup de poids avec lui, avec beaucoup plus de force. »

«Il pourrait finir avec 27 Grand Chelem»