Renversant, il fait mieux que Federer, Nadal et Djokovic

Nouveau numéro un mondial, Carlos Alcaraz règne sur le circuit ATP depuis son retour de blessure à la mi-février. L’Espagnol n’a pas perdu un seul set pour le moment aux États-Unis après avoir remporté Indian Wells et atteint les demi-finales à Miami. Dernière victime en date, Taylor Fritz a fait l’éloge d’Alcaraz en le comparant à Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.

C’est un titre à Buenos Aires et une finale à Rio de Janeiro, perdue contre Cameron Norrie, qui ont lancé la saison de Carlos Alcaraz. L’Espagnol a ensuite remporté Indian Wells et est encore en lice pour remporter Miami après avoir éliminé Taylor Fritz. En l’absence de Novak Djokovic, interdit de territoire, l’Espagnol écrase tout sur son passage. Ce que n’a pas manqué de relever l’Américain.

« Il m’a mis beaucoup plus de pression »

En conférence de presse après avoir été battu 6/4 6/2 en quart de finale du Masters de Miami par Carlos Alcaraz, Taylor Fritz a tenu à féliciter son bourreau, affirmant qu'il lui avait donné plus de fil à retordre que le Big 3 : « J’ai joué contre Federer, Nadal et Djokovic et j’avais l’impression d’avoir plus le temps de respirer face à eux. Ce sont des styles de jeu différents. Novak vous embarque dans de longs échanges, il vous met lentement hors de position et vous domine, mais j’ai l’impression de pouvoir rester plus longtemps dans ces échanges et d’avoir plus d’opportunités d’attaquer. Aujourd’hui (vendredi), lors des premiers jeux du match, Alcaraz lâchait des coups gagnants en réponse à des coups sur lesquels les joueurs ne me mettent pas en danger habituellement. J’ai l’impression qu’il a été beaucoup plus offensif et qu’il m’a mis beaucoup plus de pression ».

Sinner de nouveau sur le chemin d’Alcaraz

En demi-finale dans la nuit de ce samedi, Jannik Sinner aura fort à faire face à Carlos Alcaraz. Les deux joueurs se connaissent bien, puisqu’ils se sont déjà affrontés à six reprises et l’Italien est parvenu à battre le prodige espagnol de 19 ans par deux fois.