Djokovic, Nadal, Federer… Il raconte son traumatisme

A la retraite depuis 2019, David Ferrer a décidé de devenir l’entraîneur de l’équipe d’Espagne de Coupe Davis. Alors qu’il va affronter la Serbie, Ferrer espère bien que Novak Djokovic ne sera pas de la partie. Il reconnaît d’ailleurs qu’au cours de sa carrière, il a toujours voulu éviter le big 3 composé de Djokovic, Nadal et Federer.

Pendant plus d’une décennie, Roger Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal ont tout raflé ou presque. A Roland-Garros, peu de joueurs peuvent se vanter d’avoir remporté un titre puisque depuis ses débuts, Nadal en a pris 14. Novak Djokovic, lui, s’est spécialisé sur l’Open d’Australie et Roger Federer a opté pour Wimbledon. Et bien entendu, les trois n’étaient pas maladroits non plus lorsqu’il fallait disputer l’US Open…

Ferrer veut éviter Djokovic

David Ferrer a pu en faire l’expérience. Même s’il a toujours joué à un bon niveau, l’Espagnol a lui aussi mangé son pain noir lorsqu’il devait affronter les trois géants du tennis. Actuel entraîneur de l’équipe espagnole de Coupe Davis, Ferrer va affronter la Serbie. Et il espère bien qu’un certain Novak Djokovic ne sera pas de la partie…

«Ce qui est dommage, c’est que l’un des trois était toujours là»