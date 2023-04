Imperturbable, Medvedev bientôt de retour sur le trône ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après un mois de janvier moyen, Daniil Medvedev a prouvé qu'il avait mis ses difficultés de côté pour revenir vers les sommets du tennis mondial. Le Russe, sorti du top 10 après l'Open d'Australie, est déjà de retour dans le top 4 après sa victoire au Masters 1000 de Miami dimanche face à Jannik Sinner. C'est le 19ème titre de sa carrière et il a fait le plein de confiance avant la saison sur terre battue, qui débute immédiatement.

Personnage incontournable dans le monde du tennis depuis quelques années, Daniil Medvedev pourrait venir jouer les trouble-fête s'il continue sur sa lancée. Auteur d'une incroyable série de 22 matches gagnés sur les 23 derniers, le Russe confirme qu'il faudra compter sur lui en 2023. Mais le réel enjeu pour lui débute maintenant : sera-t-il capable de réaliser ses meilleures performances sur terre battue pour constituer une menace pour la place de numéro 1 mondial ?

Un vrai spécialiste de dur

C'est lui-même qui le criait presque aux officiels à Indian Wells lorsqu'il exprimait son mécontentement par rapport à la surface. Dans sa carrière, Daniil Medvedev a donc remporté 19 titres sur le circuit ATP, dont 18 sur dur. Une statistique folle mais qui prouve bien que le Russe est un monstre sur la surface puisqu'il a maintenant atteint au moins la finale de tous les tournois majeurs organisés sur la surface. Il a gagné tous les Masters 1000 sur dur à part Indian Wells, le Masters, l'US Open et a atteint deux fois la finale de l'Open d'Australie. « Si je pouvais choisir, on ne jouerait que sur dur ! » s'amusait-il après sa victoire.

A la lutte pour le trône ?

Il y a un an, Daniil Medvedev devenait numéro 1 mondial pour la première fois et perdait cette place à Indian Wells. Le Russe a énormément grappillé des points ces dernières semaines et il pourrait s'immiscer à la lutte entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic. Il n'avait rien pu faire face à la puissance du jeune Espagnol en finale à Indian Wells mais il avait interrompu brillamment la série de victoires du Serbe à Dubaï fin février. Il peut aussi s'illustrer sur toutes les surfaces, lui qui a par exemple atteint les demi-finales à Monte-Carlo et les quarts à Roland-Garros. « Même si je sais que je suis capable de bien jouer sur herbe ou sur terre battue, je sens que mon jeu est plus fluide sur dur. Je peux parvenir à gagner des matches même sans jouer mon meilleur tennis. Et ça, c'est une énorme différence » confie-t-il.

Occasion ratée pour Sinner

Epoustouflant de facilité tout au long de la quinzaine, Jannik Sinner n'a rien pu faire en finale face à Daniil Medvedev. Moins bien physiquement, l'Italien a manqué une nouvelle occasion de s'offrir le premier grand titre de sa carrière, lui qui s'était déjà incliné à Miami en 2021. Surtout, il aurait fait un petit bond au classement en atteignant la 6ème place, un classement qui reflète beaucoup mieux son niveau actuel. Il a su contenir Carlos Alcaraz, lui faisant perdre sa place de numéro 1. Néanmoins, Sinner offre plus de garanties sur terre battue que Medvedev. Il sera donc à suivre...