Federer et Nadal surpassés, deux phénomènes le font halluciner

La rédaction

Alors que l’ancienne génération quitte petit à petit les premières places du classement ATP, Rafael Nadal étant le dernier en date, la nouvelle elle, impressionne. En l’absence de Novak Djokovic sur les terres américaines, dernier rescapé du « Big Four » dans le top 10, la relève du tennis mondial s’est régalée, avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner en fer de lance.

Vainqueur à Indian Wells et demi-finaliste à Miami, Carlos Alcaraz a encore prouvé qu’il était la tête d’affiche de la « Next Gen ». S’il vient de perdre sa place de numéro 1 mondial aux dépens de Novak Djokovic, l’Espagnol de 19 ans a tout de même remporté 18 des 20 matchs qu’il a disputés cette saison. Jannik Sinner a lui aussi confirmé les attentes placées en lui avant de démarrer le doublé Indian Wells/Miami. Éliminé aux portes de la finale par Alcaraz en Californie, l’Italien de 21 ans s’est vengé vendredi dernier en Floride et ce, en venant à bout de son cadet, pour atteindre la finale. Finale qu’il a ensuite perdue contre Daniil Medvedev ce dimanche.

« Ils ont élevé notre vision du sport »

Les deux jeunes hommes ont impressionné les observateurs en lâchant des points qui pourraient presque rappeler les plus grandes heures du « Big Four ». Mark Petchey, ancien joueur anglais, n’a pas caché son étonnement au vu de l’explosion si rapide de jeunes stars comme Alcaraz et Sinner : « Nous pensions tous qu’il y aurait un vide après la période dorée liée au Big Four, a affirmé l’ancien entraîneur d’Andy Murray. Pourtant, nous avons déjà deux joueurs qui ont élevé notre vision du sport. La façon dont ils se déplacent sur un court semble être meilleure que celle des quatre grands, Federer, Djokovic, Nadal et Murray. »

Alcaraz-Sinner, le nouveau Nadal-Federer?

À force d’offrir d’aussi grands spectacles aux fans de tennis, ces Alcaraz-Sinner vont vite devenir des classiques, sachant qu'à leur âge, 19 ans pour l'Espagnol, 21 ans pour l'Italien, leur rivalité naissante promet de grandes heures. Ce mois-ci, ce sont les 5e et 6e opus de leur opposition qui ont été suivis par les observateurs. Pour le moment, les deux hommes se partagent les victoires (3).