Federer, Djokovic... Medvedev rejoint une liste incroyable !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Certainement touché par sa défaite cruelle en finale de l'Open d'Australie en 2022, Daniil Medvedev avait connu de grosses difficultés plus tard dans l'année. Le Russe, moins tranchant, est même sorti du top 10 juste après le Grand Chelem australien il y a quelques semaines, avant de se remettre les idées en place. Résultat : il réalise un début de saison tonitruant, à l'image des plus belles légendes du sport.

Le contraste est saisissant tant les choses ont changé depuis l'année dernière. Il y a un an, Daniil Medvedev quittait la tournée américaine de mars sans grands résultats et avec une terrible nouvelle : il doit céder sa place de numéro 1 mondial. Un an plus tard, le Russe vient de réaliser le meilleur début de saison de sa carrière tout en ayant raté son Open d'Australie. Avec déjà 4 trophées, il a mis la barre très haut.

Une forme étincelante

Depuis février, Daniil Medvedev a enclenché la machine. Le Russe ne perd plus, ou presque, et semble infranchissable sur la surface qu'il apprécie le plus. Titré à Rotterdam, à Doha, à Dubaï en étrillant Novak Djokovic, puis finaliste à Indian Wells et vainqueur à Miami : l'homme de 2023 pour l'instant, c'est bien lui. D'ailleurs, à la Race, il a pris le large face au Serbe puisqu'il a dépassé la barre des 3000 points, contre 2430 pour Djokovic. Ainsi, sur ses 23 derniers matches, seul Carlos Alcaraz a été capable de le renverser (et lourdement), de quoi lui redonner pleinement confiance.

Imperturbable, Medvedev bientôt de retour sur le trône ? https://t.co/coBVUA9RcR pic.twitter.com/AOuRr689ci — le10sport (@le10sport) April 3, 2023

4 titres avant la terre, un chiffre impressionnant

Dans l'histoire du tennis, en tout cas depuis que le calendrier est dessiné ainsi, Daniil Medvedev rejoint un club très fermé des joueurs ayant réussi à gagner 4 titres avant le début de la saison sur terre. En effet, Pete Sampras avait réussi pareille performance en 1994, avant d'être imité par Ivanisevic, Federer et Djokovic. A noter que le Suisse est le seul avec 5 titres, lors de l'année 2005. La statistique est d'autant plus impressionnante que le Russe n'avait pas brillé lors du premier Grand Chelem de l'année, éliminé en 3 sets par l'Américain Sebastian Korda au troisième tour.

Une inspiration soudaine sur terre ?