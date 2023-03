Tennis : Gilles Cervara, la pièce maîtresse de Medvedev

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Entraîneur de Daniil Medvedev depuis 2017, Gilles Cervara réalise des merveilles avec le Russe. Ce dernier est devenu numéro 1 mondial et s'est imposé en Grand Chelem une fois pour l'instant, à l'US Open en 2021. Au fil des années, les deux hommes ont gravi les échelons avec beaucoup de réussite et le Français semble être la bonne personne pour accompagner Medvedev.

L'histoire aurait pu ne jamais démarrer. Gilles Cervara était un inconnu dans le monde du tennis mais cette rencontre hasardeuse dans sa structure en 2017 a sûrement changé le destin des deux hommes. A cette époque, Daniil Medvedev débarquait sur le grand circuit et figurait à la 65ème place mondiale à 21 ans. Depuis, la relation a beaucoup évolué et Cervara sait comment lui redonner confiance. Surtout après ce tout début de saison difficile, où le Russe est sorti du top 10.

Une confiance décimée

En difficulté depuis sa défaite en finale de l'Open d'Australie en 2022 où il avait les cartes en main face à Rafael Nadal, Daniil Medvedev a connu une saison décevante. Le Russe a souvent inquiété et il est même sorti du top 10 après le Majeur australien cette année, une désillusion pour lui. « Au retour d’Australie, les deux semaines d’entraînement sont très compliquées car il n’a plus confiance. Comme il ne gagne pas, il ne se sent pas bien, il ne sent rien et il faut gérer ça. Tu as l’impression qu’il n’y a aucune accroche, que rien ne tient, que tout peut être un problème et il faut réussir à se frayer un chemin là-dedans » déclarait Gilles Cervara il y a quelques jours.

Une méthode si particulière

Si le Russe est connu pour ses quelques excès de colère sur le court et son franc-parler, Gilles Cervara n'est pas non plus un tendre. Daniil Medvedev a parfois besoin de se tourner vers son coach en plein match de manière agressive. En juin dernier, le Français n'avait pas hésité à quitter le court pendant le match. Mais ce dernier a un impact fou sur la confiance du numéro 6 mondial : « Il cherche toutes les raisons pour lesquelles il ne peut pas gagner. Et moi je suis à côté, comme de glace, je fais exprès de ne pas répondre. Je sais qu’il me challenge. Et chez moi les choses montent pouvoir lui apporter des leviers sur lesquels il pourrait s’accrocher. Car je sais, je le connais, je sens que ça rentre à l’intérieur de lui. Je sais qu’il finira par en faire quelque chose. Il a cette capacité hallucinante. »

Bientôt de retour au sommet ?

Après avoir abandonné sa place de numéro 1 mondial et être sorti du top 10 quelques mois plus tard, Daniil Medvedev a peut-être subi un électrochoc. En février, le Russe a prouvé qu'il était bien de retour aux affaires, enchaînant 14 victoires consécutives pour s'offrir trois nouveaux titres, battant également Novak Djokovic sur son chemin. Avec Gilles Cervara à ses côtés, élu meilleur entraîneur du monde en 2019, Medvedev a trouvé les clés.