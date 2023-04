Grande nouvelle, France Télévisions garde Roland-Garros jusqu'à 2027 !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

C'est une annonce qui fait certainement plaisir à beaucoup de fans. Le président de la Fédération française de tennis, Gilles Moretton, a annoncé la prolongation des droits de diffusion de Roland-Garros sur France Télévisions et Prime Video jusqu'en 2027. On continue donc sur la même voie mais il y aura quelques changements dans l'organisation à partir de l'édition 2023.

Dossier chaud à chaque renouvellement de contrat, la diffusion de Roland-Garros restera toujours bien accessible sur le service public en France pendant quelque temps. L'année dernière, France Télévisions avait l'intégralité des courts à part le Simonne-Mathieu, réservé à Prime Video , tout comme les « night session. » Si les détails n'ont pas encore été donnés, il faudra prévoir une nouvelle organisation.

France Télévisions en quasi-exclusivité

Contrairement à avant, France Télévisions récupèrera les droits de diffusion sur tous les courts du Stade Roland-Garros. En effet, les matches du court Simonne-Mathieu étaient alors diffusés sur Prime Video . Mais ce changement ne devrait intervenir qu'à partir de 2024 ce qui veut dire que l'édition 2023 ne devrait pas différer de celle de 2022. A noter que la co-diffusion pour les demi-finales et les finales est conservée. En revanche, le montant du nouveau contrat n'a pas été révélé.

La saison à peine lancée, cette pépite française valide son billet pour Roland-Garros ! https://t.co/ElIIkIyfJB pic.twitter.com/GBRn8ps4kb — le10sport (@le10sport) April 4, 2023

Prime Video garde les « night session »

Comme c'était déjà le cas, Prime Video diffusera en revanche les « night session », au programme depuis 2021. En effet, chaque soir jusqu'au mercredi de la deuxième semaine, les matches du Court Philippe-Chatrier seront diffusés seulement sur la plateforme du géant américain. L'année dernière, chaque « night session » était prévue à 21h avec la "meilleure affiche" du jour réservée, ce qui avait créé de gros débats.

Gros débat en vue ?