La saison à peine lancée, cette pépite française valide son billet pour Roland-Garros !

Désigné pour être l'un des futurs grands joueurs du tennis français, Luca Van Assche s'illustre particulièrement bien depuis le début de la saison 2023. Aux côtés de son pote Arthur Fils, il gravit les échelons et redonne le sourire en France à l'approche de Roland-Garros. Le jeune joueur de 18 ans sera assuré d'être dans le grand tableau sans invitation à la suite de ses nombreuses victoires en Challenger avant même le début de la saison sur terre !

Les deux garçons semblent se tirer la bourre depuis quelque temps. Ceux qui ont disputé la finale de Roland-Garros chez les juniors en 2021 ne cessent de grandir dernièrement mais c'est bien Luca Van Assche, celui qui s'était imposé, qui prend une petite avance pour une montée symbolique dans le tennis : entrer parmi les 100 premiers. Et on peut imaginer qu'Arthur Fils suivra la même voie très rapidement...

Nouveau titre, top 100 à la clé

Plutôt en grande forme ces derniers mois, Luca Van Assche ne cesse de progresser et ce lundi, il figure à la 91ème place à l'ATP, évidemment son meilleur classement. En plus d'avoir disputé quelques matches sur le circuit principal, il vient d'enchaîner deux titres en Challenger, dont celui de San Remo après une semaine très maîtrisée. Le Français a fait le choix de mettre l'accent sur la saison sur terre battue et il a visiblement eu raison.

Fils, Van Assche... Ces jeunes Français qui pourraient redonner le sourire en 2023 https://t.co/7zDzkifV1q pic.twitter.com/IxDePLTAWr — le10sport (@le10sport) March 6, 2023

Billet pour Roland assuré

Il aurait de toute façon reçu une invitation mais Luca Van Assche va faire un heureux de plus : grâce à ses récentes performances, il sera assez bien classé pour être dans le cut du grand tableau de Roland-Garros (dans deux semaines). Surtout, c'est voir un jeune joueur de même pas 19 ans qui satisfait énormément, à l'heure où le tennis français peine à exister. Arthur Fils va tenter de réaliser la même chose, lui qui s'est illustré sur le grand circuit déjà cette saison. « On se taquine un peu mais dans un bon esprit. Et si ça nous permet de bien jouer tous les deux, tant mieux. Je suis super content pour lui. Arthur, je m'entraîne très souvent avec lui et on sait très bien qu'on a à peu près le même niveau » confiait Van Assche sur son jeune compatriote.

Le tennis français peut y croire

En difficulté depuis quelques années, le tennis français peut se ravir de l'émergence de deux jeunes. En faisant son entrée dans le top 100 à moins de 19 ans, Luca Van Assche est le premier Français aussi jeune à réaliser cette performance depuis Gaël Monfils en 2005 et le huitième au total depuis la création du classement. A part Fabrice Santoro, tous ont ensuite réussi à entrer dans le top 10. Un bon signe qui laisse forcément beaucoup d'espoir... mais aussi beaucoup d'attentes.