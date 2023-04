Tennis : Swiatek, déjà trop forte pour Roland-Garros ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

De retour pour lancer sa saison sur terre battue à Stuttgart la semaine dernière, Iga Swiatek a retrouvé le chemin de la victoire. La Polonaise, très à l'aise sur cette surface, a remporté le 13ème titre de sa carrière à seulement 21 ans et se repositionne largement, elle qui n'avait pas fait preuve d'une domination exceptionnelle en 2023. Mais elle semble de retour pour montrer à tous qui est la patronne pendant les deux prochains mois...

A presque un mois de Roland-Garros, Iga Swiatek vient de poser une première pierre dans la construction d'un nouveau titre en Grand Chelem. La numéro 1 mondiale a été impressionnante à Stuttgart dans un tournoi qui réunissait toutes les meilleures joueuses du monde ou presque. A Madrid, elle sera évidemment grande favorite même si elle n'avait pas pris part à l'épreuve l'année dernière, privilégiant le tournoi de Rome.

La terre, sa surface

Son explosion à Roland-Garros en 2020 n'avait vraiment rien de hasardeux. Depuis ce tournoi qu'elle a remporté, Iga Swiatek a gagné 41 matches pour 3 défaites seulement sur la surface, des statistiques délirantes qui témoignent de son aisance extrême. Avec le niveau de confiance dont elle dispose, elle peut prétendre à gagner tous les tournois auxquels elle participe. Dans la capitale espagnole, elle pourrait retrouver Emma Raducanu dès le deuxième tour et Elena Rybakina, l'une de ses tombeuses en 2023, est également sur sa route.

Presque invincible dans les grands rendez-vous

Depuis sa première finale sur le circuit WTA à Lugano en 2019 dans un WTA 250, Iga Swiatek a construit un palmarès plus que déroutant. La Polonaise enchaîne les performances de haut vol dans les plus grands tournois, à tel point qu'elle n'a plus jamais atteint la finale d'un tournoi de cette catégorie. En effet, elle ne compte que des WTA 500 dans son palmarès comme titres les plus modestes, elle qui a tout de même fini par perdre deux finales ces derniers mois.

Une marge moins grande ?

Le constat que l'on peut faire de cette semaine allemande est aussi celui d'une domination un peu moins écrasante. Iga Swiatek a tout de même laissé un set en chemin contre Karolina Pliskova et la finale n'a pas été de tout repos face à sa dauphine au classement, Aryna Sabalenka. Le niveau s'est peut-être resserré entre elle et ses concurrentes, ce qui pourrait laisser tout de même un bon suspense.