Tennis : Swiatek sur le point de céder ? Elle répond !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Beaucoup moins dominatrice cette année pour le moment par rapport à 2022, Iga Swiatek reste tout de même la patronne du circuit féminin. Contrainte de déclarer forfait à Miami, la Polonaise reprend la compétition cette semaine à Stuttgart, où elle sera opposée pour son premier match à la Chinoise Qinwen Zheng. Et si l'étau se resserre autour d'elle, pas question de lâcher l'affaire !

Iga Swiatek a assuré être prête pour son retour, mais la tâche ne sera pas aussi facile. Moins en confiance qu'il y a un an, la Polonaise sait qu'elle n'a pas vraiment le droit à l'erreur puisqu'elle avait gagné tous les tournois auxquels elle a participés sur terre battue, dont Roland-Garros évidemment. Cette année, elle a déjà subi des défaites cinglantes mais elle compte bien rappeler à tout le monde qui est la plus forte.

Une pression trop importante ?

Après avoir connu autant de succès en si peu de temps, il est logique de ressentir des attentes et Iga Swiatek aurait pu digérer mal cette situation, surtout à 21 ans. La Polonaise relativise : elle est assurément bien loin de réaliser un début de saison catastrophique. « Eh bien, non, je ne dirais pas cela. Vous savez, j’ai parlé de ce qui s’est passé en Australie, de toute la pression à laquelle j’ai dû faire face. C’est sûr que ça n’a pas été facile là‐bas. Mais je dirais que j’ai perdu contre des joueuses plutôt solides, comme Krejcikova et Rybakina » débute-t-elle.

Miami : Gros coup dur pour Iga Swiatek, elle va perdre gros... https://t.co/0MJ9l8nUpW pic.twitter.com/Zgxbwfbu0A — le10sport (@le10sport) March 23, 2023

Des défaites surprenantes ?

Depuis le début de l'année, Iga Swiatek a disputé 20 matches et sur ces 20 matches, elle n'a disputé aucun troisième set. Elle a certes gagné à 16 reprises mais aussi connu 4 défaites très lourdes, de quoi forcément s'interroger. « En tout cas, je ne dirais pas que cela a quelque chose à voir avec la mentalité ou quoi que ce soit d’autre. C’est juste la façon dont ces matches ont été joués. Comme vous le voyez, je ne savais même pas que je n’avais pas perdu de match en trois sets, donc je m’en fiche un peu » a-t-elle affirmé.

La machine déjà en marche ?

Véritablement insaisissable lorsqu'elle est à son meilleur, Iga Swiatek a souvent laissé aucune chance à ses adversaires. La numéro 1 mondiale avait d'ailleurs bien repris son entreprise de démolition en février avant de tomber malade. Sur terre battue, une surface qu'elle affectionne encore plus, elle peut retrouver de la confiance et un niveau de jeu spectaculaire. Il faut tout de même rappeler qu'elle compte 2000 points d'avance au classement mais qu'elle ne pourra plus en marquer d'ici le gazon...