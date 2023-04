Nadal encore forfait, une immense catastrophe à venir ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Si l'optimisme gagnait du terrain ces dernières semaines, Rafael Nadal ne cesse d'inquiéter jour après jour. Le Majorquin de 36 ans a annoncé jeudi qu'il déclarait forfait pour le tournoi de Madrid sans donner de date de retour. Initialement prévu à Monte-Carlo, son retour à la compétition devra attendre au moins jusqu'à Rome. Autant dire que la situation est plus que tendue à un peu plus d'un mois de Roland-Garros.

C'était pourtant bien parti ces derniers temps, quand Rafael Nadal était annoncé sur la liste du Masters 1000 de Monte-Carlo. L'Espagnol reprenait tout à petit les entraînements avec de plus en plus d'intensité mais il a révélé une terrible nouvelle qui met en grand danger ses espoirs de 15ème titre à Roland-Garros. A l'heure actuelle, on peut même douter de sa participation en bonne condition physique...

Toujours blessé

Insuffisamment remis de sa blessure au psoas contractée lors de son élimination précoce à l'Open d'Australie, Rafael Nadal ne pourra pas reprendre à Madrid et surtout : il n'est pas guéri. Dans sa vidéo postée sur ses réseaux sociaux, l'homme aux 22 Grands Chelems tente tant bien que mal de garder la tête haute mais le constat est là. « La blessure n'est toujours pas guérie. En principe, la période de convalescence devrait être de six à huit semaines et nous en sommes maintenant à la quatorzième semaine. En réalité, la situation n'est pas celle que nous espérions » affirme-t-il.

Nouveau traitement

Au vu des difficultés rencontrées pour soigner sa blessure, Rafael Nadal a également annoncé qu'il a décidé de changer de traitement pour guérir à temps. « Je m'entraînais, mais il y a quelques jours, nous avons décidé de changer un peu de cap, de faire un autre traitement et de voir si les choses s'améliorent pour essayer d'être au rendez-vous » a-t-il alors confié. Tout ceci n'annonce rien de positif et sonne comme la solution de la dernière chance.

Situation inédite

Avec ce nouveau forfait pour le Masters 1000 de Madrid, Rafael Nadal espère toujours jouer à Rome avant de débarquer à Roland-Garros. Mais il abordera de toute façon son tournoi favori dans une position totalement inédite : jamais il n'avait manqué autant de tournois sur terre battue pour préparer le Grand Chelem parisien. De plus, il pourrait débuter le tournoi en dehors des 16 premières têtes de série en fonction des résultats de ses adversaires. Comment ne pas penser à une retraite prochaine ?