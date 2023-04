Le clan Nadal lâche une grande annonce pour Roland-Garros

Thibault Morlain

Dans un peu plus d'un mois maintenant, Roland-Garros débutera. Les plus grands joueurs auront rendez-vous sous la terre battue parisienne et l'une des questions actuellement est de savoir dans quel état Rafael Nadal sera pour disputer ce Grand Chelem. Alors que le physique de l'Espagnol inquiète de plus en plus, l'oncle de Nadal a donné de ses nouvelles à quelques semaines de Roland-Garros.

Déjà 14 fois vainqueur de Roland-Garros, Rafael Nadal pourrait donc aller chercher un 15ème titre à Porte d'Auteuil à partir du 28 mai prochain. Mais pour cela, il faudra être à 100% afin de battre la concurrence et notamment Novak Djokovic, en grande forme. Nadal le sera-t-il ? Telle est la question. Le physique de l'Espagnol lui pose de gros problèmes ces derniers mois et pour le moment, on ne sait toujours pas dans quelles conditions Rafael Nadal se présentera à Roland-Garros ou s'il pourra tout simplement jouer ce Grand Chelem ou non.

« Il ne reviendra que s’il est dans de bonnes conditions, à 100% »

Pour tenter d'y voir plus clair sur la situation actuelle de Rafael Nadal, la question a été posée à son oncle et ex-entraîneur, Toni Nadal. Pour RMC , ce dernier s'est confié sur l'état de l'Espagnol à quelques semaines de Roland-Garros, expliquant alors : « J’ai parlé avec lui samedi. Et il ne reviendra que s’il est dans de bonnes conditions, à 100%. Il sait que sinon, cela ne sera pas bon pour lui. Il a joué l’Open d’Australie sans être au top. Je crois qu’il veut se sentir très bien. Il voudrait arriver à Roland‐Garros avec de la confiance et un bon physique ».

« Avec son mental, je sais que Rafa peut gagner »