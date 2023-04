Coup dur pour Nadal, il lâche un aveu surréaliste

Amadou Diawara

En lice pour le tournoi de Barcelone, Carlos Alcaraz peut jubiler, et ce, parce que Rafael Nadal ne sera pas de la partie. Et pourtant, le prodige espagnol de 19 ans refuse de s'enflammer. Interrogé avant de lancer sa compétition, Carlos Alcaraz a expliqué qu'il lui sera difficile de conserver son titre malgré l'absence de Rafael Nadal.

La saison dernière, Carlos Alcaraz a fait forte impression à l'Open de Barcelone. En effet, le prodige espagnol de 19 ans est parvenu à se hisser jusqu'en finale. Et alors qu'il était opposé à son compatriote Pablo Carreño Busta, Carlos Alcaraz s'est imposé, remportant ainsi le tournoi (6-3, 6-2).

Nadal absent à l'Open de Barcelone

Ce mardi, Carlos Alcaraz va faire son retour à l'Open de Barcelone après son sacre de la saison dernière. Alors qu'il va tenter de défendre son titre, le jeune espagnol a déjà reçu deux bonnes nouvelles. Avant son entrée en lice dans la compétition, Carlos Alcaraz sait déjà qu'il n'aura pas à se frotter à Rafael Nadal et à Daniil Medvedev, tous les deux forfaits. Malgré tout, le crack de 19 ans ne s'attend pas à vivre une partie de plaisir à Barcelone.

«Tous les joueurs du tableau peuvent me battre»