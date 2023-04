Roland-Garros : L'incroyable projet de Nadal, Djokovic va trembler

La rédaction

Au crépuscule de leur carrière monstrueuse, Novak Djokovic et Rafael Nadal sont les deux seuls encore en lice pour tenter de remporter le plus grand nombre de tournois du Grand Chelem de l'histoire. Pour le moment à 22 victoires chacun, leur objectif est clair : prendre leur retraite avec ce record en poche. C'est en tout cas la volonté de Nadal.

L'homme aux quatorze Roland-Garros, Rafael Nadal n'a pas pu évoluer sur la terre battue monégasque lors du Masters 1000 de Monte Carlo, tournoi qu'il affectionne particulièrement (11 victoires). Et selon le célèbre entraîneur français Patrick Mouratoglou, l'Espagnol est surmotivé.

«Nadal n'a qu'un seul objectif : gagner le plus de tournoi du Grand Chelem»

Patrick Mouratoglou estime que Nadal est toujours un mort de faim et veut finir sa carrière avec le record de Grand Chelem remportés, dans des propos rapportés par We Love Tennis : « Rafael Nadal n’a qu’un seul objectif : gagner plus de tournois du Grand Chelem que n’importe qui d’autre. Il sait que sa première chance est Roland‐Garros et je pense qu’il s’est dit qu’il voulait arriver à Paris dans la meilleure forme possible. Mais c’est de plus en plus difficile chaque année parce que son corps est très usé, plus que d’autres joueurs. Il s’est donné à 1000% à l’entraînement et en match. Cela signifie que son temps de jeu annuel diminue d’année en année. »

«Son objectif reste Roland-Garros»