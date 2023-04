Tennis : Nadal et Djokovic peuvent trembler, un crack va tout exploser

Pierrick Levallet

Alors que Rafael Nadal et Novak Djokovic arrivent peu à peu vers la fin de leur carrière, la nouvelle génération pourrait avoir quelques cartes à jouer lors des prochains tournois du Grand Chelem. Carlos Alcaraz pourrait notamment jouer gros dans les années à venir. Et certains lui promettent un très grand avenir.

Pendant plus d’une décennie, le monde du tennis a été dominé par le Big 3 : Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. Mais plus les années passent, plus la fin se rapproche pour le trio légendaire. Le Suisse a déjà pris sa retraite, l’Espagnol a 36 ans et est souvent ennuyé par les blessures, et le Serbe a été éliminé du tournoi de Monte-Carlo dès les huitièmes de finale. La nouvelle génération devrait donc avoir une carte à jouer au cours des prochaines années.

La malédiction continue pour Djokovic avant Roland-Garros https://t.co/LH0hfqpmCK pic.twitter.com/Eo1rWmCsiY — le10sport (@le10sport) April 15, 2023

Alcaraz va jouer gros dans les mois à venir

Carlos Alcaraz pourrait notamment jouer gros prochainement. Numéro un mondial il y a quelques mois, le joueur de 19 ans compte déjà un titre du Grand Chelem dans son palmarès après son sacre à l’US Open en septembre dernier. L’Espagnol est l’une des grandes promesses du tennis mondial. Et malgré son jeune âge, il est déjà comparé à certains des plus grands noms du tennis, y compris Rafael Nadal et Novak Djokovic.

«Je ne l’ai vu que chez Nadal et Djokovic»