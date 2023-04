Djokovic, Nadal… Son choix est fait pour le meilleur joueur du monde

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que Novak Djokovic a repris sa place de numéro un mondial, les débats font rage pour savoir qui est le meilleur joueur du monde. Rafael Nadal fait évidemment partie du débat, tout comme Carlos Alcaraz qui, à 19 ans, a déjà glané un Grand Chelem. Marion Bartoli a choisi son favori.

Plus que deux mois avant Roland-Garros ! Novak Djokovic sera l’un des favoris, lui qui a parfaitement relancé la machine en allant remporter l’Open d’Australie. Rafael Nadal reste le prétendant numéro un à sa propre succession mais avant de parler de nouveau titre, il faudra déjà que l’Espagnol se remette à 100% physiquement. Embêté par les blessures depuis l’US Open, Rafael Nadal ne va pas disputer le Masters 1000 de Monte-Carlo.

Alcaraz veut concurrencer Djokovic et Nadal

En plus de Novak Djokovic et Rafael Nadal, Carlos Alcaraz aura également son mot à dire. La pépite espagnole de 19 ans a déjà remporté un titre du Grand Chelem et elle aura à cœur de retrouver sa place de numéro un mondial. Si la bataille avec Novak Djokovic ne fait que démarrer, Marion Bartoli, elle, a déjà choisi le meilleur joueur du monde à ses yeux.

😂😂 https://t.co/otTU81pXvL — Novak Djokovic (@DjokerNole) April 9, 2023

«Il y a un gars qui a 22 tournois du Grand Chelem et un autre qui n’en a qu’un»