Catastrophe à Roland-Garros, l’incroyable opportunité pour Djokovic

Arnaud De Kanel

A l'approche du Masters de Monte-Carlo, deux grandes nouvelles sont tombées : Rafael Nadal et Carlos Alcaraz ne seront pas de la partie. Forcément, leurs états de santé inquiètent, d'autant plus que Roland-Garros arrive à grands pas. Novak Djokovic pourrait donc en profiter pour décrocher sa troisième Coupe des Mousquetaires.

Déjà blessés en fin de saison dernière, Rafael Nadal et Carlos Alcaraz ont rechuté et ont déclaré forfait pour le Masters 1000 de Monte-Carlo. « Je ne suis pas encore en mesure de jouer avec le maximum de garanties et je vais continuer ma préparation en espérant revenir bientôt », écrivait Nadal sur ses réseaux sociaux, dépité. « J'ai de l'arthrite post-traumatique à la main gauche et une gêne musculaire au niveau de la colonne vertébrale qui nécessite du repos pour affronter tout ce qui arrive », a ajouté de son côté Alcaraz, l'ancien numéro un mondial. Les blessures s'enchainent pour les deux espagnols et ça n'est pas bon signe en vue de Roland-Garros. Un homme pourrait en profiter et il s'appelle Novak Djokovic.

Monte-Carlo : Les enseignements du tirage au sort https://t.co/sVIWGkjCdl pic.twitter.com/2iJkyVgShJ — le10sport (@le10sport) April 10, 2023

La voie royale pour Djokovic...

En cas de forfait de Rafael Nadal et de Carlos Alcaraz à Roland-Garros, Novak Djokovic aurait l'opportunité de réaliser un très grand coup en devenant le premier joueur de l'histoire à remporter 23 Grand Chelem. Les menaces pourraient s'appeler Stefanos Tsitsipas ou même Daniil Medvedev bien qu'il n'apprécie pas la surface. Le premier test pour Djokovic sera à Monte Carlo où il risque d'y affronter un Tsitsipas surmotivé et prêt à réaliser le triplé. « Je suis super content de rejouer sur une surface naturelle. On a grincé sur les courts en dur pendant tellement longtemps qu'il est rafraîchissant de retrouver la terre battue. C'est sur cette surface qu'on joue le plus beau tennis », confiait d'ailleurs le Grec. De son côté, Novak Djokovic ne pense qu'à Roland.

...qui ne pense qu'à Roland Garros