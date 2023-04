Gaël Monfils imite Nadal et Alcaraz, catastrophe avant Roland-Garros ?

Florian Barré

Gaël Monfils ne participera pas au tournoi de Monte-Carlo cette année (10-16 avril). Le désormais 324e joueur mondial a été obligé de se retirer du tournoi, blessé. En ne faisant pas le déplacement sur le Rocher, il rejoint Rafael Nadal et Carlos Alcaraz eux aussi forfaits. Reste à savoir dans quel état sera le Parisien à Roland-Garros, dans un mois et demi.

Finaliste en 2016, Gaël Monfils ne sera pas de la partie à Monte-Carlo cette année. Après les absences confirmées de Nadal et Alcaraz, le tennisman français a annoncé la mauvaise nouvelle via un communiqué sur son site internet. Il souffre du poignet depuis son premier tour au Masters 1000 de Miami contre son compatriote Ugo Humbert, où il a dû abandonner après seulement six jeux.

Une blessure plus grave que prévue

Alors que Gaël Monfils avait tenu à rassurer ses fans il y a quelques jours, en vue du tournoi sur le Rocher, les choses ne se sont pas passées comme prévues. Dans un message plein d’envie et d’espoir, le tennisman français avait avoué que sa blessure n’était pas aussi importante qu’elle en avait l’air : « Ce n'est pas une blessure grave : c'est une inflammation, liée à un problème neuro-musculaire. Une infiltration, des ultrasons et une TECAR thérapie devraient y remédier. Et avec un peu de chance, je serai sur le terrain dans deux semaines, à l'Open de Monte-Carlo » , expliquait-il alors. Pourtant, voilà que l’ancien n°6 mondial se voit obligé de renoncer au premier gros tournoi de sa préparation sur terre. De mauvais augure en vue de Roland-Garros.

Quel avenir attend Monfils ?